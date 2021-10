Meta Watch : voici l’écran de la première montre connectée Facebook

Facebook vient d’entrer dans un nouveau monde en annonçant son changement de nom pour Meta. Le groupe prévoit d’ailleurs de s’attaquer sur un marché fortement dominé par Apple : les montres connectées. En fouillant dans le code de l’application dédié aux lunettes connectées développées en collaboration avec Ray-Ban, un premier visuel dévoile la montre connectée développée par Facebook, peut-être prendra-t-elle le nom de Meta Watch.

Credit photo : 9to5Mac

Une première montre connectée pour Meta en 2022

Ce n’est plus un secret, le groupe Facebook, récemment renommé Meta, prépare une montre connectée depuis quelque temps. Cependant, les informations à son sujet sont assez faibles. À la fin du printemps 2021, des rumeurs supputaient l’arrivée d’un modèle avec deux caméras intégrées. Mark Gurman vient désormais de reparler de ce produit avec de nouvelles informations et un visuel.

Le journaliste de chez Bloomberg vient ainsi de souligner que Meta (ex-Facebook) était en train de confectionner une montre connectée profitant avec une dalle arrondie et une caméra. La première image de cette montre a été découverte dans l’application pour iPhone permettant de contrôler les lunettes connectées créées par Facebook et Ray-Ban. On découvre ainsi un écran disposant d’une encoche en bas de l’écran pour la caméra. On aperçoit aussi un bouton sur le côté droit.

Avec une caméra en façade, Meta devrait logiquement permettre l’utilisation de ses services de messagerie comme Messenger, WhatsApp ou encore Instagram. Avec un haut-parleur et un micro, il serait ainsi possible de communiquer en appel classique ou vidéo.

D’après Bloomberg, le projet de montre connectée de Meta pourrait aboutir à une commercialisation durant l’année 2022. Cependant, le groupe n’aurait pas encore pris de décision finale sur le sujet. Plusieurs indicateurs pourraient ainsi freiner l’arrivée de cet objet connecté, notamment la pénurie mondiale de composants.

Meta n’aurait cependant pas qu’une seule montre connectée prévue à son poignet. Bloomberg précise en effet que trois générations de ce produit devraient voir le jour au fil du temps.