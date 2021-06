Facebook : une montre connectée avec deux caméras en approche

Moult projets sont en préparation chez Facebook. Selon le média réputé The Verge, la firme américaine préparerait une montre connectée profitant de deux caméras pour l’année 2022. Les capteurs permettraient ainsi de prendre des photos ou passer des appels vidéo par exemple.

Facebook s’est fortement diversifié depuis ses dernières années. La firme de Mark Zuckerberg s’est en effet lancée dans des projets d’envergure avec les casques de réalité virtuelle Oculus ou encore les enceintes intelligentes Portal. En début d’année, des rumeurs faisaient même miroiter l’arrivée d’une montre connectée. The Verge revient sur ce projet en annonçant que Facebook préparerait une commercialisation pour l’année prochaine et en précisant quelques fonctionnalités.

Depuis de nombreuses années, Apple domine le marché des montres connectées avec les Apple Watch. Les autres acteurs continuent de leur côté à essayer de se faire une place avec notamment Samsung ou encore Google par le biais du rachat de Fit Bit. Facebook souhaiterait rentrer sur ce marché dès l’année 2022 selon The Verge.

A travers une publication, le média explique que le réseau social préparerait une montre connectée pour 2022. Afin d’être indépendante du smartphone, une connexion cellulaire serait présente. Parmi les spécificités de ce modèle, nous apprenons qu’il disposerait de deux caméras.

L’une d’entre elles serait ainsi positionnée sur la face avant afin de permettre de passer des appels vidéo par le biais des services Facebook. La deuxième caméra profitera d’un autofocus 1080p et se situerait à l’arrière. Le petit plus est qu’elle peut se détacher afin de prendre des photos facilement et les partager sur Facebook ou Instagram. Le groupe Facebook aimerait d’ailleurs que ce petit dispositif photo soit accroché à des objets du quotidien tels que votre sac à dos ou un casque par exemple.

D’après The Verge, la montre connectée de Facebook serait proposée au prix de 400 dollars et déclinée en trois coloris : blanc, noir et or.