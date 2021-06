Model S Plaid : Tesla augmente son prix avant les premières livraisons

Nouveau revirement de situation chez Tesla. Le constructeur automobile vient ni plus ni moins d’augmenter le prix de la Model S Plaid de 10 000 dollars. L’augmentation de prix a fait surface sur le configurateur américain, une journée avant l’évènement spécial de l’entreprise concernant les premières livraisons de cette voiture électrique. Pour le moment, le marché français ne semble pas concerné.

En début de semaine, Elon Musk annonçait une bien mauvaise nouvelle aux automobilistes : l’abandon de la Tesla Model S Plaid+. Le modèle disposant de la meilleure autonomie, tout en proposant les meilleures performances, ne sera ainsi jamais commercialisé. Malheureusement, une autre nouvelle vient de tomber : la Tesla S Plaid profite d’une nouvelle tarification, à la hausse… Cette dernière intervient ainsi quelques semaines après une augmentation du prix des Model 3 et Y.

Tesla revoit la tarification de la Model S Plaid+ à la hausse

Electrek, média spécialisé dans les véhicules électriques, vient de dévoiler dans une publication que Tesla avait augmenté le prix de la Model S Plaid. Le constructeur automobile a ainsi ajouté 10 000 dollars à la facture pour les nouveaux clients souhaitant acquérir ce modèle. Au total, la voiture coûte maintenant 129 990 dollars aux États-Unis. La modification ne semble pas s’être répercutée en France. Le prix reste en effet pour le moment à 119 990 euros.

Malheureusement, ce changement de prix sur le marché outre-Atlantique pourrait bel et bien venir s’importer en Europe. Les modifications de la grille tarifaire impactent en effet très souvent les autres marchés où Tesla est présent. Une augmentation n’est donc pas exclue dans les semaines à venir.

Mais pourquoi cette augmentation ?

Nous n’avons pour le moment pas les tenants et aboutissants concernant le changement de prix de la Model S Plaid. Cependant, Elon Musk a déjà répondu partiellement à la question au début du mois de juin pour justifier les oscillations de prix de ses voitures électriques Model 3 et Y. Le patron de Tesla et Space X soulignait ainsi que la chaîne d’approvisionnement était victime de hausses de prix, notamment sur les matières premières. La situation a ainsi pu se répercuter sur les autres modèles.

En attendant, Tesla tiendra un évènement demain afin d’annoncer le lancement des premières livraisons des Tesla Model S. Ainsi, l’entreprise prendra peut-être le temps d’expliquer les raisons de ce changement tarifaire.