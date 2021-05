Tesla augmente encore le prix des Model 3 et Y

Tesla vient à nouveau d’augmenter les prix de la Model 3 et Y. Trois déclinaisons de la Model 3 et une version de la Model Y sont concernées. Il s’agit de la cinquième fois que Tesla revoit à la hausse les tarifs de ces deux véhicules depuis le début d’année 2021.

Depuis 2021, les prix ont augmenté 5 fois

Les tarifs de plusieurs déclinaisons de la Model 3 et de la Model Y viennent d’être revus à la hausse par le constructeur. C’est la 5e fois en seulement quelques mois que Tesla alourdit la facture pour ses deux véhicules.

La précédente hausse n’est pas si lointaine, puisque Tesla avait encore augmenté les prix de la Model 3 et de la Model Y en avril 2021, une semaine après la publication de ses excellents résultats financiers. Et comme d’ordinaire avec Tesla, rien ne permet de connaître la raison qui a motivé ces augmentations. En effet, l’entreprise reste muette sur le sujet.

Certes, on ne parle pas d’augmentation significative, mais mises bout à bout, ces augmentations représentent une hausse conséquente du prix, notamment dans le cas de la Tesla Model 3. Alors que la berline électrique se négociait à 37 000 dollars en février 2021, il faudra débourser aujourd’hui 39 990 dollars pour se la procurer, soit une augmentation du prix d’environ 8%.

Tesla augmente le prix de 500 dollars sur les Model 3 et Y

Comme on peut le constater sur le configurateur de Tesla US, ces nouveaux tarifs concernent les deux déclinaisons les moins chères de la Model 3. Elles voient toutes leur facture gonflée de 500 dollars. Tout d’abord, la Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus passe de 39 490 à 39 990 $. Ensuite la Tesla Model 3 Grande Autonomie passe de 48 490 à 48 990 $. Enfin, la Tesla Model 3 Performance maintient son tarif à 56 990 $

Quant à la Model Y, seule la version Grande Autonomie est concernée par cette revalorisation tarifaire. Son prix grimpe également de 500 dollars, pour passer de 51 490 à 51 990 $. La version Performance reste elle à 60 990 $.

Encore une fois, difficile de savoir ce qui a motivé ces augmentations de prix. Il est possible Tesla soit affecté par les problèmes d’approvisionnement que connaît actuellement l’industrie automobile. En effet, Tesla a dû suspendre la semaine dernière la production de plus de 10 000 Model 3 et Y en raison de l’absence d’une pièce.sg

