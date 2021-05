Aspirateur-balais, robots… Notre sélection pour bien choisir !

Accessoire indispensable de chaque logement, aussi bien maison qu’appartement, l’aspirateur se décline sous toutes les formes et sous tous les prix. Sans fil, avec sac, robots, à roulettes… la mode actuelle, largement popularisée par la marque anglaise Dyson, est à l’aspirateur-balai. Ultra-simple d’utilisation, s’affranchissant de longs fils et de sacs à changer; ils sont disponibles dans une très large offre : allant d’une centaine d’euros à plus de huit-cents !

Alors, comment et quel produit choisir ? Et où se place l’alternative robotique ?

Aspirateur-balais Dyson V11

Dyson V11 Absolute, le maître incontesté de l’aspirateur-balai

Maître de sa catégorie, Dyson présente son dernier monstre. Le V11 est déclinable en plusieurs finitions, assurant de 60 à 120 minutes d’utilisation. Moteur en haut du balai, permettant un accès facile sous les meubles, il propose trois modes de nettoyage modifiant ainsi la puissance d’aspiration. Un monstre livré avec une multitude d’accessoires. À un certain prix… (de 600 à 800€)

Rowenta Air Force Flex 560, le meilleur élève

La marque allemande, appartenant au groupe français SEB, fait mieux que rivaliser face à Dyson. Plus grande concurrente du maître anglais. Obligé d’innover pour rivaliser, l’Air Force Flex 560 permet de plier l’appareil en deux afin d’avoir qu’aucun meuble ne soit un obstacle ! Cependant, il propose « que » 35 minutes d’autonomie, pour un prix divisé par deux.

Xiaomi Dream XR, performant et abordable

Impossible de ne pas retrouver le célèbre Xiaomi sur ce marché. Avec son Dream XR, la marque chinoise propose un produit abordable, mais pour autant qualitatif. Annoncé avec 60 minutes d’autonomie (pour le mode économique…), il est livré avec la même gamme d’accessoires. Il sera parfaitement suffisant pour un foyer ne demandant pas plus de 20 minutes d’aspiration des sols. Disponible pour moins de 200 euros.

Hoover Freedom, basique et efficace, l’aspirateur-balai accessible pour tous

Proposé à moins de 150 euros, Hoover propose avec sa gamme Freedom l’aspirateur-balai efficace pour tous. Moteur en haut, pour permettre un accès quasi partout, accessoires complets… À ce prix évidemment qu’un seul mode d’aspiration et une autonomie de seulement 25 minutes (largement suffisante pour un appartement de 70 m2). L’un des accessoires est un bras modulable, petit plus dans sa gamme de prix. Le seul point négatif est qu’il est assez bruyant, assurez-vous d’avoir de bons murs ou, à défaut, des voisins compréhensifs.

iRobot Roomba i3+, le Dyson des aspirateurs connectés

Marque leader des aspirateurs connectés, iRobot propose son nouveau-né pour 699 euros. Testé par la rédaction, il vous permettra de vous affranchir totalement de votre aspirateur à main. Il est accompagné de sa clean base, permettant de vider son bac automatiquement. Point négatif relevé lors du test, il est plutôt bruyant et il est recommandé de le programmer via son application pour un nettoyage de votre domicile lors de vos absences.

Eufy RoboVac 12, l’aspirateur robot abordable

Eufy, marque consacrée au domicile, filiale d’Anker, propose des aspirateurs robots pour environ 200 euros. Le RoboVac, testé lui aussi par la rédaction, est son dernier modèle. Non connecté, mais entièrement configurable via une télécommande, il dispose de 3 à 1 h 45 d’autonomie. Disposant de 3 modes d’aspiration, de moins au plus puissant, il sera efficace pour un entretien d’appoint comme plus approfondi. Seul point négatif relevé, son système de vidange manuel se montre peu pratique.