Apple Music : les HomePod et AirPods Max vont profiter de la qualité lossless

Une bonne et une mauvaise nouvelle ont récemment été présentées par la firme à la pomme. En effet, l’entreprise californienne a récemment annoncé l’arrivée d’une nouvelle qualité audio lossless sur son service de streaming audio Apple Music. Cependant, nous apprenions que l’ensemble des dispositifs de la marque n’étaient pas compatibles avec ce nouveau format audio. Finalement, nous venons d’apprendre que les HomoPod, HomePod Mini et AirPods Max vont pouvoir en profiter.

La semaine dernière, Apple a décidé de chambouler le marché du streaming musical. La firme a en effet décidé d’annoncer l’arrivée en juin 2021 de la qualité lossless sans surcout pour les abonnés à Apple Music. Cependant, un petit hic s’est pointé dans cette nouveauté, la non-compatibilité des dispositifs audio de la marque avec ce nouveau format. De ce fait, les AirPods et HomePod ne devaient normalement pas pouvoir profiter des qualités CD et hi-res prochainement proposées par Apple. Finalement, la société semble avoir fait machine arrière.

La qualité lossless d’Apple Music arrivera sur HomePod et AirPods Max

Il n’aura pas fallu longtemps à la firme à la pomme pour revoir la compatibilité de certains de ses produits avec la qualité lossless bientôt présente sur Apple Music. L’entreprise a en effet dévoilé quelques informations réconfortantes suite à la mise en ligne d’une FAQ concernant cette nouveauté.

Pour commencer, Apple souligne une nouvelle fois l’incompatibilité des AirPods, Airpods Pro et AirPods Max avec la qualité lossless d’Apple Music à cause du débit limité causé par le code Bluetooth AAC. Cependant, les enceintes de la marque pourront en profiter : « Les HomePod et HomePod mini utilisent actuellement le AAC pour assurer une excellente qualité audio. Le support du lossless arrivera avec une future mise à jour ». Il faudra donc patienter encore quelque temps avant de voir arriver ce nouveau format sur les HomePod.

La porte du lossless d’Apple Music n’est cependant pas fermée pour les AirPods Max. En effet, étant donné que le casque peut être connecté en filaire, Apple précise : « Le câble audio Lightning vers 3,5 mm a été conçu pour permettre à l’AirPods Max de se connecter à des sources analogiques pour écouter des films ou de la musique. L’AirPods Max peut se connecter à des appareils lisant des fichiers lossless ou hi-res lossless avec une qualité audio exceptionnelle. Cependant, compte tenu de la conversion analogique vers numérique dans le câble, la lecture ne sera pas complètement lossless ». Le problème viendrait donc uniquement du câble. Nous pouvons donc espérer qu’une qualité optimale pourra être trouvée avec un nouveau câble proposé par Apple ou un accessoiriste tiers.