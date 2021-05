Vente de smartphones : l’iPhone 12 est le grand vainqueur du 1er trimestre 2021

Maintenant que le premier trimestre est terminé, il est l’heure de faire le point sur les ventes de smartphones à travers le monde. Dans un rapport de Counterpoint Research, nous découvrons ainsi les chiffres cumulés du secteur concernant les mois de janvier, février et mars 2021. Résultat, Apple est le leader du marché grâce à ses iPhone 12, Samsung tient la barre avec les Galaxy S21 et Xiaomi reste solide sur les appuis avec ses appareils d’entrée de gamme.

Apple domine le marché des smartphones

Récemment, Counterpoint Research a présenté son bilan concernant le marché du smartphone durant le 1er trimestre 2021. À travers ce nouveau rapport, le cabinet a présenté dans un premier temps le Top 10 des smartphones vendus ayant généré le plus de revenus. Nous retrouvons ainsi en haut du classement l’iPhone 12 Pro Max (12 %), l’iPhone 12 (11%), l’iPhone 12 Pro (9 %) ou encore l’iPhone 11 (3%). Samsung prend ensuite la cinquième position avec le Galaxy S21 Ultra (3%). Juste derrière, nous retrouvons l’iPhone 12 Mini, le Galaxy S21 5G, le Huawei Mate 40 Pro, le Galaxy S21 Plus 5G ainsi que l’iPhone SE 2020. Grâce à ce premier graphique, nous constatons ainsi qu’Apple génère plus d’un tiers des revenus mondiaux liés à la vente de smartphones, mais aussi le succès des derniers smartphones haut de gamme Samsung.

En termes de volume de ventes au 1er trimestre 2021, nous retrouvons le même schéma concernant les iPhone 12 / Pro et Pro Max en tête. Xiaomi performe aussi de son côté sur le marché de l’entrée de gamme avec les Redmi 9A, Redmi 9 ou encore le Redmi Note 9. Samsung est aussi présent dans ce classement avec les modèles Galaxy A12, Galaxy A 215 et Galaxy A31.

Du côté des parts de marché, nous pouvons remarquer que Samsung a repris la tête durant le premier trimestre 2021 au détriment d’Apple. Xiaomi, Oppo et Vivo ont quant à eux continuer à grappiller quelques parts alors que Huawei continue sa décente en enfer. Realme reste stable et les autres constructeurs ont perdu des parts de marché.