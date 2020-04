Roborock H6 VS Dreame XR – Quel aspirateur sans fil choisir ?

On nous a proposé de tester un aspirateur sans fil haut de gamme en janvier. On s’est longtemps demandé si l’on avait la meilleure ligne éditoriale pour ce domaine. Puis on s’est souvenu avoir testé des aspirateurs robots par le passé. Mais surtout, Xiaomi nous a proposé de tester leur modèle ! Alors, ce doute est devenu une parfaite occasion de vous présenter deux modèles d’aspirateurs, de comparer Roborock avec le H6 un spécialiste du milieu à Xiaomi et sa gamme Dreame et le XR. Mais surtout d’en profiter pour avoir des bureaux parfaitement propres.

Le comparatif va avoir lieu suite a 1 mois d’utilisation sur différents critères essentiels à un aspirateur qu’on utilisera quotidiennement. Autonomie, Design, aspiration, poids, accessoires, bruit et surtout prix de vente !

Design — Le haut de gamme Roborock H6 face au blanc Xiaomi Dreame XR

Les deux sont très similaires au niveau du Design. D’un côté un très beau mélange de blanc et or doré. Un aspirateur fin dans sa conception visuelle. Un beau mélange de couleur qui s’intégrera très bien dans n’importe quel environnement. Un bouton à glisser pour changer d’aspiration et 4 LED pour indiquer la charge et c’est tout.

Le Roborock pour sa part garde la ligne visuelle de la marque avec un mélange de gris et rouge. Un plastique qui fait plus haut de gamme et un design qui s’approche globalement des concurrents haut de gamme. Les accessoires sont aussi de la même couleur avec un mélange de plastique et métal. Il faut noter que ce dernier possède un écran LCD avec affichage de l’autonomie, de la puissance d’aspiration et des fonctions actives. Un timer affichera également en cas de batterie faible pour vous prévenir qu’il ne vous reste que quelques minutes d’aspiration à telle puissance.

D’un côté simple et beau et de l’autre, un aspirateur design et haut de gamme.

Autonomie — Assez pour nettoyer un appartement complet

Le Roborock H6 annonce 90 minutes d’autonomie tandis que le Xiaomi Dreame XR annonce que 60 minutes. Les deux annoncent cette autonomie pour le mode économique, mode que vous n’utiliserez quasiment jamais.

En mode normal et quelques instants en max pour bien nettoyer les deux sont suffisant pour nettoyer un petit appartement (30 m²). Le Dreame XR se suffira à lui même et sera probablement complètement déchargé après le nettoyage complet de votre logement. Tandis, que le Roborock avait 50 % de batterie après cette même tâche. D’ailleurs, l’affichage électronique du Roborock H6 est bien meilleur pour suivre l’autonomie.

Les deux vont charger très vite et très facilement sur leur station de rangement. Il faut prévoir de faire des petits ménages plus régulièrement qu’un gros nettoyage de fond en comble occasionnellement.

Meilleur, le Dreame est suffisant pour nettoyer un petit appartement en fond, il restera 50 % de batterie sur le Roborock H6 après cette tache. mais les deux chargent vite et sur leur station.

Au niveau de l’autonomie d’aspiration, les deux réservoirs sont similaires en taille. Même s’il est recommandé de le vider après chaque nettoyage, ils possèdent suffisamment de stockage pour 2 mois de nettoyage régulier.

Aspiration — 1 point partout

Globalement, nous avons deux aspirateurs qui aspirent. Le Roborock va aspirer légèrement mieux au niveau maximum, mais pour nettoyer un logement classique il n’y aura pas de différence à noter de votre côté. Un bouton (sur le H6 uniquement) pour bloquer l’aspirateur est présent et est essentiel pour ne pas attraper une crampe au doigt à forcer de maintenir la gâchette.

Côté stats, les deux ont 140AW de puissance d’aspiration. Donc la différence pourra uniquement se faire sur les filtres et les accessoires, mais cela reste bénin.

Bruit – L’aspiration discrète

Un point quasiment aussi important que la puissance d’aspiration ! Sur le papier, le Roborock H6 annonce 72 dB et le Xiaomi 68 dB. Dans la pratique, on retrouve effectivement cette différence. Le Dreame est un peu plus silencieux en mode économique, mais a puissance maximale les deux sont équivalents. Et un gros défaut apparaît du côté de Dreame, un bruit aigu vient déranger. Un bruit de fond qui rend désagréable l’utilisation, alors certes plus silencieux, mais moins agréable. À vous de voir, moins de bruit ou un bruit commun, mais plus supportable.

Poids – Légèreté au bout des doigts

1,4 kg pour le Roborock H6 et 1,5 kg pour le Xiaomi Dreame XR.

Un poids plume pour l’autonomie du premier. Une plus grosse batterie, mais une conception et un réservoir plus compact et plus léger. La différence n’est pas suffisante pour changer l’expérience d’utilisation.

Peut importe le modèle, le poids plume proposé permet de naviguer et nettoyer efficacement sans se fatiguer les bras. Le nettoyage au sol se fait sans effort en comptant sur la brosse qui supporte le poids.

Pour le nettoyage en hauteur, à bout de bras, le poids se fera sentir assez rapidement. Mais en temps normal, pour aspirer une étagère ou surface en hauteur tout se fait sans effort. Les accessoires d’aspiration sont nombreux et sont très légers. D’ailleurs des tubes souples en plastique de poids plume sont fournis avec.

Accessoires – Xiaomi est plus évolutif

Les deux aspirateurs arrivent avec exactement le même nombre d’accessoires et surtout les mêmes fonctions. Ils vont ainsi se différencier sur leur qualité et leur fonctionnement.

Les brosses

Le H6 est livré avec deux brosses et le XR avec 3 brosses pour le sol et les tissus. Au fonctionnement similaire des deux côtés, nous avons une brosse pour tapis, une pour surface dure (optionnelle chez Roborock) et une pour textiles (lit, canapé…).

Si le fonctionnement est le même tout autant que le résultat, elles ne sont pas totalement identiques. Les brosses Roborock sont beaucoup plus qualitatives au niveau de la fabrication et des matériaux. Pour la brosse à tapis par exemple, du côté de Roborock, on a une brosse plus robuste avec de grosses roues et deux rangées de poils en fibre de carbone pour désincruster. Contre pour Dreame, une brosse plus légère, avec de petites roues et aussi deux rangées de poils désincrustants. Peu de différence à l’utilisation au final. Gros point négatif, le bruit de cette brosse du côté de Roborock est insupportable, un gros bruit qui énervera vos voisins. Alors que son concurrent reste silencieux (mais tourne un peut moins vite). Et l’avantage d’avoir dans le carton les 3 brosses et ne pas avoir besoin d’acheter la brosse douce pour parquet si vous en avez besoin.

Ce sont globalement les seules différences à noter pour les brosses. D’un côté, plus robuste, qualitative et puissant. Et de l’autre, des brosses qui feront le même travail presque aussi efficacement, mais plus silencieuses.

Les autres accessoires

En accessoires complémentaires nous avons :

Un tube classique qui est similaire.

Une brosse plate, elle est toute simple pour le H6 et pour le XR propose une option 2en1 pour rajouter une brosse

Une brosse à poussière qui la aussi chez Dreame est en 2en1 avec possibilité d’utiliser ou non la brosse

Un tube extensible souple, de la même longueur ouvert, il est plus compact fermé pour le XR. Également, cette dernière est plus ferme et se range plus facilement sur ce modèle.

Une station de recharge similaire pour les deux modèles. Elle permet de fixer les accessoires au mur et de recharger l’aspirateur sans le brancher.

Les deux aspirateurs se valent sur leurs accessoires. Roborock mise sur le haut de gamme avec des accessoires robustes et efficaces. Xiaomi mise tout sur le design avec des accessoires plus simples, moins haut de gamme, presque aussi performant et surtout plus polyvalents (et plus cool en vrai).

Prix de vente

Depuis le début de ce comparatif, on a pu voir deux aspirateurs qui se valent presque. Des différences essentielles, mais qui ne sont pas flagrantes (sauf l’autonomie). Sur le prix, c’est ici que tout se joue. Xiaomi reste ce qu’il est et casse les prix.

Alors que le Roborock H6 sera vendu aux alentours des 400 € pour un aspirateur haut de gamme, performant et avec une grosse autonomie.

Le Dreame XR casse les prix avec un prix de vente de 250 € en temps normal et des promotions occasionnelles le descendant à 210 € ! On comprend alors la nécessité d’économiser sur la batterie, les fonctions et les matériaux non haut de gamme.

La différence de prix se justifie largement par l’autonomie doublée, les matériaux utilisés et la touche haut de gamme avec un écran LCD en plus.

Roborock H6 VS Dreame XR —Lequel choisir ?

Vous avez un petit logement et ne passez pas l’aspirateur souvent ? Souhaitez seulement un aspirateur performant, tout de même polyvalent et l’autonomie n’est pas un point important pour vous ? Tournez-vous vers le Dreame XR, à ce budget il est difficile de faire mieux !

Il est vendu actuellement sur Ebay pour 212 € en promotion pour le lancement ! Voici le lien. Sinon, il sera à 249 €

Mais par contre, si vous avez un logement dont un ménage complet prend plus de 20 minutes, des enfants ou des animaux de compagnie. Ou simplement, faites un ménage régulièrement, tournez-vous vraiment vers le Roborock H6, le budget est supérieur, mais la qualité et confort apportés vous apporteront une meilleure satisfaction dans le temps. Le Roborock H6 est bien plus haut de gamme et son concurrent direct n’est pas le XR, mais les aspirateurs haut de gamme de type Dyson.

Vous pouvez le retrouver avec la fiche technique sur le site du fabricant.