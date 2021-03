Tesla : un van électrique avec des panneaux solaires sur le toit

Le constructeur américain Tesla ne cesse d’innover dans le monde automobile. Très connu pour ses véhicules 100% électriques, Elon Musk envisagerait de fabriquer un van électrique avec des panneaux solaires sur son toit, afin d’en prolonger l’autonomie.

Un van Tesla en préparation ?

Dans une interview sur le podcast « The Joe Rogan Experience », Elon Musk a abordé l’idée que la conception d’un van électrique serait très intéressante pour utiliser des panneaux solaires.

« Je pense que Tesla va certainement fabriquer une fourgonnette électrique à un moment donné », Elon Musk

Concept du van électrique Tesla – Crédit : u/Tesla_model3 / Reddit

L’entreprise Tesla avait déjà pensé à construire un minibus ou une camionnette, mais l’idée n’avait pas abouti jusqu’ici. En effet, Elon Musk se projetait sur un minibus basé sur le Model X. Une collaboration avec Mercedes pourrait cependant être envisagée, afin de réaliser deux véhicules « zéro émission ». Peut-être que ce projet permettra à un van Tesla de voir le jour.

Des panneaux solaires pour une totale autonomie

Afin de maximiser l’autonomie du van, Elon Musk envisagerait de placer des panneaux solaires sur le toit. Une camionnette possède en effet une surface plus grande, c’est à dire potentiellement plus de place pour y mettre des panneaux photovoltaïques.

« une camionnette, parce que vous avez une grande surface plane, c’est en fait là que le solaire commence à avoir un peu plus de sens. ». Elon Musk

Cependant, la puissance apportée par les panneaux solaires ne serait pas suffisante. Selon Musk, un van autonome n’est pas envisageable pour le moment : « Vous pouvez aussi avoir un toit solaire et quand [le van] est immobile, ils sortent [les panneaux] sur les côtés pour fournir de l’ombre. Maintenant, avec une surface triplée, grande et plane, vous pouvez commencer à avoir assez de soleil pour obtenir quelque chose comme 30 miles d’autonomie [50 km] par jour. »

Elon Musk

Pour l’instant, Tesla a déjà du mal à tenir ses commandes de Model 3, Model S et Model X à cause d’un problème d’approvisionnement en batteries. De plus, la production du Cybertruck et du Roadster sont déjà retardés, et la commercialisation du Model Y est attendue. Pas sûrs que le van Tesla sorte de sitôt. Mais bonne nouvelle, vous avez le temps d’économiser !

