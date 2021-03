Quels sont les smartphones les plus vendus en 2020 ?

Comme il est de tradition, chaque fin début d’année, de nombreux médias et sites, assez crédibles, établissent un classement des smartphones les plus vendus de l’année précédente. Dans celui de l’année 2020, dévoilé récemment par Omdia, on peut remarquer que les géants du numériques se partagent les places du Top 10. iPhone, Samsung et Xiaomi, dans cet ordre, seraient les marques de téléphones mobiles les plus commercialisés selon le cabinet d’analyse.

Le Top 5 des smartphones les plus vendus en 2020

Le classement 2020 des smartphones les plus vendus, publié par des analystes britanniques, offre une place de choix à la marque à la pomme. En effet, iPhone positionne trois de ses modèles aux trois marches du podium. La plus haute marche est occupé par l’iPhone 11 avec près de 65 millions d’exemplaires vendus. A la deuxième marche, on trouve l’iPhone SE qui enregistre un peu plus de 24 millions de livraisons. La dernière marche du podium voit s’installer l’iPhone 12 vendu en environ 23 millions d’unités. Le pied du podium et à la cinquième place du classement sont les propriétés de Samsung. Le Galaxy A51 (le plus vendu de la marque avec 23 millions d’unités) et le Galaxy A21s de la Firme coréenne sont respectivement classés 4eme et 5eme.

BANDEAU PUBLICITE

La bonne forme des iPhone au détriment des Androids

Les deux moitiés du Top 10 des meilleures ventes de smartphones en 2020, montrent le règne sans partage d’iPhone sur le marché des téléphones mobiles. En effet, en dehors des trois modèles placés dans le Top 5, la firme de Cupertino est parvenue à placer ses iPhone 12 Pro Max et 12 Mini respectivement septième et dixième en termes d’exemplaires livrés au cours de l’année dernière. Les trois rangs restants de l’élite 10 des ventes se partagent entre Samsung et Xiaomi. Le fabricant coréen s’arroge les sixième et huitième places avec ces Galaxy A01 et A11 (le moins vendu de la marque avec 15 millions d’unités), dans cet ordre. Quant au constructeur chinois, il n’a pu se frayer que la neuvième place du classement avec son Redmi Note 9 Pro. Un classement 2020 qui reflète celui de 2019 et qui pourrait se reproduire en 2021.

Publicité