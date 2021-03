Oculus Quest 2 : un assistant vocal fait son apparition

Facebook continue de rafraichir les fonctionnalités de son casque de jeux vidéo, Oculus Quest, pour le rendre plus compétitif. Ainsi, quelques heures seulement après avoir lancé le nouveau « mode canapé », le réseau social intègrent désormais les commandes vocales à son casque de Réalité Virtuelle. L’objectif de Mark Zurkerberg est de rendre l’Oculus Quest beaucoup plus interactif en permettant aux joueurs d’accéder à de nouvelles options en prononçant la phrase « Hey Facebook ».

Les commandes vocales désormais disponibles sur Oculus Quest

Déjà populaires sur les jeux vidéo en ligne d’Apple, de Google et d’Amazon, les commandes vocales débarquent enfin chez Facebook. En effet, le réseau social va inaugurer cette fonctionnalité sur son casque de Réalité Virtuelle (VR) avec une phrase originale qu’est « Hey Facebook ». Il s’agira d’une option, qui une fois activée par l’utilisateur dans la section des fonctions expérimentales, permettra à ce dernier d’interagir avec l’Oculus Quest simplement par la voix. Il ne sera plus indispensable de passer par une sélection de fonctions dans le menu ou d’appuyer sur certaines touches de contrôle du jeu pour accéder à des fonctionnalités. Par exemple, il suffira de dire « Hey Facebook, show me who’s online » pour que le casque vous montre tous les joueurs en ligne à l’instant.

Un casque bientôt accessible à tous ?

L’entreprise de Mark Zurkerberg œuvre sans relâche pour hisser son casque de jeux vidéo en ligne au niveau de des plus célèbres du domaine. Facebook aurait ainsi décidé d’expérimenter les commandes vocales sur l’Oculus Quest. Les premiers tests se feront avec les joueurs des Etats-Unis et du canada et devraient concerner d’abord la dernière version du casque de Réalité Virtuelle, l’Oculus Quest 2. En rendant son casque de jeu plus indépendant des mains des joueurs, le réseau social souhaite le rendre certainement plus facile, mais pas que. Si l’on peut déjà jouer à l’Oculus en restant assis et bientôt sans avoir besoin des mains, on pourrait voir une nouvelle catégorie de personnes, les handicapés moteurs, intégrer la famille de joueurs de l’Oculus Quest.

