Oculus Quest 2 : une fonctionnalité étonnante vient d’être lancée

Facebook continue à intégrer de nouvelles fonctionnalités à son casque de jeu de Réalité Virtuelle (VR). Après le rafraîchissement apporté à la fréquence du jeu, l’ajout des fonctionnalités du multi-compte et du partage d’applications, Oculus Quest 2 revient avec une toute nouvelle option pour ses utilisateurs. Ces derniers pourraient désormais jouer depuis leur canapé ou toute autre une place assise. Cette nouvelle fonctionnalité permettrait aux personnes moins aptes physiquement de pouvoir aussi jouer.

Une fonctionnalité étonnante arrive sur le casque VR

Dans sa dernière mise à jour, la filiale de Facebook, Oculus rend disponible une fonctionnalité assez intéressante, notamment pour les joueurs moins physiques. En effet, les utilisateurs de l’Oculus Quest 2 auront accès à une option permettant de modéliser l’univers du jeu en y ajoutant certains objets en fonction de leurs aptitudes physiques. Il s’agit plus précisément de pouvoir intégrer une place assise (canapé, chaise) pour qu’elle soit présente dans toutes les parties de jeux vidéo. Cette nouvelle fonctionnalité repose sur le mode Guardian, déjà existant sur le jeu, qui à l’origine servait à définir l’air de jeu lors d’une partie. Le joueur devra apporter le réglage indiqué dans le jeu en référençant le meuble au jeu (volume, position…). Le casque de jeu le détectera dès que l’envie viendra au gamer de passer en « mode assis ».

L’Oculus Quest 2 s’adapte à tout physique

Les développeurs du casque de Réalité Virtuelle, Oculus Quest 2, ont certainement pensé aux personnes amoindries physiquement ou qui ne tiennent pas longtemps debout, en intégrant cette nouvelle fonctionnalité au jeu vidéo. En effet, dans sa version précédente, la plateforme de jeu de Facebook limitait ses parties aux seules personnes en bon état physique (pouvant tenir debout et plus longtemps). Avec le lancement à venir du « mode canapé », le jeu touchera de nouvelles cibles (les handicapés des jambes) et permettra aux joueurs de prolonger le plaisir, assis sur une chaise ou dans un canapé. La disponibilité de ce mode verra probablement le nombre de joueurs s’accroitre. Ce qui obligerait Facebook à peut-être rafraichir à nouveau la fluidité et la rapidité d’affichage du jeu.

