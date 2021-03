Depuis l’annonce du changement des conditions d’utilisation sur Whatsapp, Telegram a vu son nombre d’utilisateurs exploser. La messagerie privée est devenue, en quelques semaines, l’une des plus visitées au monde avec aujourd’hui près de 500 millions d’utilisateurs. Une nouvelle popularité dont ne se satisfont apparemment pas les développeurs de l’application qui annoncent l’arrivée de nouvelles fonctionnalités. Cet article vous en présente quelques-unes.

De nouvelles fonctionnalités arrivent sur l’application

Face à la popularité acquise, consécutive au départ d’utilisateurs de Whatsapp, les développeurs de Telegram ont vu naitre de nouvelles responsabilités et ont introduit de nouvelles fonctionnalités à leur application. En effet, la méssagerie privée rend désormais possible l’importation des conversations depuis Whatsapp et d’autres applications. Ce transfert de discussions est possible autant pour les échanges individuels que pour ceux entres plusieurs correspondants (les groupes de discussions) que vous soyez utilisateur Android, desktop comme iOS. Il faudra pour cela accéder aux informations de la discussion et choisir « exporter discussion » puis sélectionner Telegram. Dans sa dernière mise à jour, l’application rend disponible l’autosuppression des messages pour plus de discrétion et de sécurité. Les utilisateurs pourront effacer toutes traces de conversations au bout de 24 heures ou 7 jours.

Telegram se met au niveau d’applications concurrentes

Un tant soit peu surpris par l’affluence de nouveaux utilisateurs, Telegram a brillement pu résolu les bugs liés à la transmission des codes d’adhésion. Aujourd’hui, l’application annonce l’ajout de nouvelles fonctionnalités semblables à celles de ces homologues Signal et Discord, pour convaincre davantage de personnes à l’utiliser. Ainsi, en dehors de la possibilité d’autodétruire ses messages, les utilisateurs pourront aussi regrouper leurs conversations sur l’écran de leurs smartphones grâce aux Widgets. Aussi, le nombre de de participants aux groupes de dicussions est revu à la hausse et ces groupes fonctionneront désormais comme des « groupes de diffusion ». Enfin, les liens d’invitation éphémères pourront également être partagés. Finalement, on pourrait se demander comment l’importation d’historique depuis Whatsapp est possible si Telegram se dit plus respectueux de la vie privée des utilisateurs que Facebook ?

