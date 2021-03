Anker lance une batterie externe Magsafe pour les iPhone 12

Avec l’arrivée des iPhone 12 et de la technologie MagSafe, Apple développe petit à petit des accessoires compatibles. Mais Anker a devancé la marque à la pomme en proposant une batterie externe compatible Magsafe.

Anker n’attend pas Apple pour proposer des accessoires MagSafe

Il y a une rumeur qui circule depuis quelque temps murmurant qu’Apple travaille actuellement sur une batterie externe MagSafe pour ses iPhone. On ne sait pas quand cet accessoire sera disponible à la vente. Mais le fabricant Anker a pris la firme de Cupertino de court en officialisant sa propre batterie externe MagSafe. Un nouvel accessoire qui sera disponible début mars, au prix de 39,99 dollars.

Cette batterie magnétique va venir se coller au dos de l’iPhone 12, pour le recharger sans le moindre câble. Cependant, elle n’est pas certifiée MFi. Cela ne signifie pas qu’elle est dangereuse mais simplement qu’elle n’a pas eu droit à la certification officielle. De ce fait, la vitesse de recharge proposée par la batterie est bridée à 7,5 W contrairement aux autres chargeurs MagSafe certifiés qui peuvent charger les appareils à 15 W.

L’accessoire a une capacité de 5 000 mAh et pourra fournir 1,2 charge à l’iPhone 12 mini, 0,95 charge à l’iPhone 12, 0,97 charge à l’iPhone 12 Pro et 0,75 charge à l’iPhone 12 Pro Max.

Batterie MagSafe Anker pour iPhone 12

La batterie MagSafe de Anker est dotée d’une prise USB-C pour la recharge. C’est dommage, étant donné que la batterie est connue exclusivement pour les iPhone, qui se rechargent avec un port Lightning.

Le constructeur indique qu’il est préférable d’utiliser uniquement la batterie avec des coques ayant une surface arrière plate et note au passage que lors de l’utilisation avec une coque épaisse non magnétique (non compatible MagSafe donc), il se peut que la force magnétique ne soit pas la même.

