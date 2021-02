En fin d’année dernière, Apple lançait le MagSafe, la nouvelle technologie de recharge sans fil, intégrée aux iPhone 12 et reposant sur la charge magnétique via des aimants incorporés dans leurs dos. La marque à la pomme souhaiterait prolonger ce projet en créant une batterie externe implémentant la même technologie et destinée aux modèles d’iPhone 12. Lisez cet article pour en savoir davantage.

Une batterie externe MagSafe en vue pour les iPhone 12

De nombreux médias annoncent, via leurs sites officiels, que la Firme de Cupertino envisagerait, très bientôt, la commercialisation d’une batterie externe compatible avec la technologie MagSafe pour les iPhone 12. L’information qui proviendrait des fouilles de codes source effectuées dans la dernière bêta d’iOS 14.5, précise aussi qu’Apple serait déjà très avancée dans sa conception. Cette nouvelle batterie externe, compatible MagSafe aurait un fonctionnement plutôt simple. En effet, il suffit de la mettre en contact avec le dos de l’iPhone pour qu’elle s’attache au téléphone grâce aux aimants intégrés dans les deux gadgets. La batterie commencera ainsi à recharger le smartphone comme si ce dernier était branché à un secteur. Elle joue donc un rôle semblable à celui des chargeurs mobiles « Power Bank », à la différence qu’elle est sans fil.

Une batterie externe pour soulager la batterie intégrée aux iPhone 12

On sait tous que jusqu’ici, Apple n’a toujours pas trouvé une technologie approprié pour adaptée les batteries des iPhone à leurs exigences en terme de puissance. La Firme de Cupertino déploie donc plusieurs fonctionnalités dans le but de préserver un peu plus la santé des batteries des iPhone 12. La commercialisation d’une batterie externe MagSafe en est donc une nouvelle. Cette technologie contribuerait, en effet, à réduire l’usure et dégradation des batteries incorporées aux smartphones. Ces dernières se dégraderont moins vite et verront leur efficacité se prolonger dans le temps. Certaines plateformes de ventes en ligne proposent même déjà la batterie externe MagSafe. Mais, sera-t-elle immédiatement disponible ?

