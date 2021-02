Tesla Semi : une batterie de 500 kWh, suffisant ?

Après avoir révolutionné le marché de l’automobile électrique, le constructeur souhaite produire un tracteur routier électrique : le Tesla Semi. Il sera équipé des nouvelles batteries Tesla, qui devraient être beaucoup plus efficientes.

Le Tesla Semi : une révolution ?

Présenté en novembre 2017, le Tesla Semi est un camion 100% électrique. Depuis la conférence, de nombreux acheteurs ont déjà précommandé le Tesla Semi. A l’heure actuelle, on n’a vu que peu de choses au sujet de ce nouveau camion de Tesla.

PUBLICITE

Le Tesla Semi 300 miles va révolutionner le secteur du transport, grâce au faible coût d’utilisation. De plus, il pourrait être le premier véhicule de la marque à bénéficier de la conduite autonome sans surcout.

Le tracteur routier de Tesla est prévu en deux déclinaisons : 300 et 600 miles d’autonomie, soit respectivement 480 et 960 km. On imagine que pour tirer une remorque, la puissance du Semi sera impressionnante. En effet, Le Tesla Semi possède quatre moteurs de Model 3, qui permettent au camion d’atteindre 100km/h en cinq secondes. Une accélération bien au-dessus du standard pour les tracteurs routiers.

Publicité

Une « petite » batterie de 500 kWh

Les batteries devront elles aussi être très conséquentes. Mais l’évolution des batteries Tesla et l’arrivée des batteries structurelles 4680 pourraient améliorer le rendement de l’engin.

Présentées lors du Battery Day, les nouvelles batteries 4680 équiperont le Semi et le Roadster. Elon Musk dévoile à présent leur capacité. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci est étonnante.

Elon Musk avait déjà indiqué par le passé que la consommation du Semi ne dépasserait pas les 2 kWh par mile. On peut estimer que la version 300 miles du Semi embarquerait une batterie de 600 kWh, et que celle de 600 miles pourrait être dotée d’un accumulateur de 1200 kWh environ. Mais les progrès réalisés par Tesla avec les cellules 4680, plus légères et plus efficientes, permettent un niveau de performance encore supérieur.

Présentation de la nouvelle cellule 4680 par Elon Musk

En rendant la batterie plus légère, le camion sera plus efficient. Ainsi, Elon Musk a annoncé que le Tesla Semi intégrera une batterie de 500 kWh dans sa configuration de base. Pour comparer, la Tesla Model 3 2021 possède une batterie de 82 kWh.

Encore un peu de temps ? Découvrez le Tesla Model S 2021 !