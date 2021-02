Xiaomi Mi 11 Pro : zoom x120, 5000 mAh et charge sans fil 67W

Le 28 décembre dernier, Xiaomi a lancé le Mi 11. Mais qu’en est-il de la version Pro ? Il faudrait attendre début février pour voir le Xiaomi Mi 11 Pro se dévoiler, pour le nouvel an chinois. Mais comme la plupart du temps, on en sait déjà beaucoup sur le nouveau très haut de gamme de la marque chinoise.

Le module photo du Mi 11 Pro proposerait un zoom x120

De nouveaux aperçus du Xiaomi Mi 11 Pro ont fuite ces derniers jours. La photo ci-dessus, tirée du réseau social chinois Weibo, révèle le smartphone de dos. Le bloc photo est grand et horizontal, c’est assez peu fréquent. On peut observer un capteur qui offrirait un zoom numérique 120x, celui tout à droite. Il viendrait concurrencer le Samsung Galaxy S21 Ultra dans ce domaine. Cependant, un grossissement aussi important est assez peu utile dans la réalité. Il serait possible d’obtenir un zoom optique 10x. Le capteur photo principal devrait être le même que le Mi 11, à savoir un capteur de 108 Mpx. C’était déjà le cas sur le Mi 10 Pro.

Pour la fiche technique en général, on ne note pas de changement significatif avec le Xiaomi Mi 11. Il sera équipé du Snapdragon 888 et du même écran QHD+ 120 Hz.

Une charge sans fil 67W, un record !

A la fin de l’année dernière, Xiaomi avait présenté une charge sans fil 80W permettant de recharger une batterie de 4000 mAh en 19 minutes. Il semblerait que la technologie ne soit pas tout à fait au point. En effet, selon Digital Chat Station, le Xiaomi Mi 11 Pro proposera de la charge sans fil à 67W. Cela reste tout de même le smartphone le plus performant dans ce domaine.

Xiaomi a également présenté le 29 janvier une nouvelle technologie permettant de charger un téléphone à 1 mètre de distance du chargeur. Une véritable charge sans fil, nommée Xiaomi Mi Air Charge.