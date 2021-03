Comment aménager un bureau chaleureux et pratique ?

Alors que le constat de l’augmentation du temps que nous passons au bureau en raison des circonstances actuelles est indéniable, il apparait corrélativement de plus en plus important de se sentir bien dans l’espace ou l’on réfléchit, travaille et produit au quotidien.

Nous vous présentions, il y a peu, des astuces pour personnaliser au mieux cet espace qui se trouve désormais au cœur de nos journées.

Nous avons sélectionné aujourd’hui ces accessoires qui ont su se faire une place dans notre espace de travail et qui sont devenus indispensables selon nous par leur intégration dans notre workflow !

Un support d’écriture et de protection du bureau :

Alors qu’un simple tapis de souris peut suffire pour une utilisation bureautique casuelle, force est de constater le confort qu’apporte un véritable sous-main au quotidien, notamment, lorsque l’on passe de longues heures à travailler comme ce peut être le cas en confinement ou en télétravail.

En plus de protéger votre surface et de fournir un support d’écriture agréable, un beau sous-main peut parfaitement habiller votre bureau et en devenir un accessoire indispensable.

A l’instar du modèle en cuir végétal synthétique de Satechi disponible dans une large variété de couleurs, avec lequel il reste possible d’utiliser clavier et souris, le sous-main apportera une touche de décoration chaleureuse à votre espace de travail.

Sa texture souple et douce au toucher permet également de l’utiliser comme un tapis de souris taille XXL. Facile à nettoyer et spacieux (dimensions 24,4 « x 13,8 » x 0,125 « ), ce sous-main deviendra vite un accessoire indispensable de votre quotidien de bureau.

Un accessoire de rangement de bureau :

Si vous êtes amenés à travailler sur ordinateur portable, vous connaissez sans doute la désagréable sensation que celle d’avoir une montre qui frotte sur les côtés de votre trackpad lors de l’utilisation.

En plus de potentiellement rayer votre ordinateur par des frottements répétés, nous avons tous tendance à retirer notre montre qui se retrouve ainsi à trainer sur le bord du bureau.

C’est alors qu’intervient l’accessoire de rangement de bureau de Holme & Hadfield.

Le produit en bois se veut relativement lourd, preuve de sa robustesse et respire l’élégance. En plus de fournir un petit tiroir pour ranger tout ce qui peut trainer sur un bureau, il fait office de présentoir de montres.

Véritable meuble miniature, l’objet permet en plus d’avoir vos différentes montres à disposition pour chacune des situations du quotidien, que ce soit votre montre connectée pour aller courir après une journée de travail à celle plus élégante que vous préférerez pour partir en rendez-vous professionnels !

Un folio pour emporter vos documents importants :

Si nous passons davantage de temps enfermés, les impératifs professionnels auxquels nous sommes soumis n’empêchent pas d’avoir à honorer des rendez-vous extérieurs.

A ce titre, il est important de pouvoir transporter l’ensemble des documents nécessaires à vos présentations ou même votre laptop. Or, lors de tels rendez-vous, paraitre désorganisé est généralement la dernière chose que vous souhaitez.

Plus élégant qu’une pochette à élastiques, nous avons fait le choix de vous présenter un tech-folio de Bellroy. Celui-ci nous semble effectivement répondre à tous les besoins de qu’il est possible d’avoir en consultation.

En effet, le folio contient diverses poches intérieures qui permettent de transporter un laptop ou une tablette. Les nombreuses poches assurent aussi le transport d’une batterie externe, d’un disque dur comme du papier ou encore des stylos.

En effet, un compartiment rembourré prévoit le transport d’un ordinateur portable. L’autre côté permet de transporter tout le nécessaire de bureau dont vous pouvez avoir besoin.

Véritable accessoire de luxe que vous n’aurez pas honte d’emporter avec vous en rendez-vous d’affaires, ce folio devient vite un must-have pour emporter avec vous tout ce dont vous pouvez avoir besoin sans avoir à craindre le regard de clients !