Comment personnaliser son bureau ?

Publicité

Généralement, et surtout depuis un an, on passe plus des 3/4 de son temps au bureau. Décorer du coup son bureau reste un bon moyen pour se sentir plus à l’aise. On prend plus du plaisir à y travailler. La personnalisation peut se faire de différentes façons. Voici quelques astuces pour personnaliser son bureau au risque de rendre jaloux certains collègues ou sa famille.

Les lampes nanoleaf

Nanoleaf est une idée très lumineuse pour éclairer, décorer et personnaliser par la même occasion son bureau. Les lampes Nanoleaf garantissent non seulement une lumière mais aussi une décoration assez originale. Elles apportent un peu de magie au travail. C’est une bonne solution contre la déprime au travail. C‘est un système de pads lumineux commercialisé en kits d’extension facile à assembler. La vocation première de ces lampes est de créer une ambiance qui évolue avec l’humeur du possesseur. Il est possible de choisir par exemple la couleur de chaque lampe ou pad de façon indépendante ou de les faire varier en intensité. Dans ce cas, les lampes sont utilisées en teintes pour créer des animations personnelles ou préprogrammées. Les teintes sont la forêt d’émeraude, le Grand Bleu, le feu d’artifice et autre.

Les lampes Nanoleaf possèdent un détecteur musical qui peut s’enclencher au rythme de la musique. On choisit dès lors son scénario selon ses envies. On personnalise ainsi son bureau. Les lampes sont à agencer entre elles tel un puzzle à l’aide des connecteurs. Des bandes adhésives servent à les fixer au mur. Les pads et les lampes Nanoleaf distribuent suffisamment de lumens afin d’illuminer un bureau en mode économie d’énergie. Ils sont contrôlables grâce à la voix. Depuis l’application, la luminosité, la vitesse de clignotement et les couleurs peuvent être modifiés. Il en est ainsi de l’orientation des changements et des nuances avec tout un catalogue de couleurs et d’animation. Les lampes nanoleaf peuvent être allumées à heure fixe suivant un créneau horaire avec des couleurs au choix. On vous en a déjà parlé dans notre test des Nanoleaf.

Le bureau AERONE Gamer Zero

C’est résolument le confort de la praticité avec ce gadget. Il permet d’être à l’aise au bureau tout en étant très pratique. La marque AERONE a réussi le pari en proposant un bureau hors du commun avec des caractéristiques intéressantes. Le bureau Gamer Zero se présente comme une variante gaming du bureau classique. Malgré sa forme basique, il est agrémenté de diverses fonctionnalités faisant de lui un élément original. Les matériaux utilisés dans sa fabrication sont variés. Les pieds sont en alliage aluminium. La structure est entièrement en acier. Le plateau par contre en fibre de polyester est recouverte d’une fibre de carbone.

Publicité

Les lumières sont des Leds RGB latérale. Il est livré avec plusieurs accessoires à savoir un tapis de souris XXL, une cache arrière et des stickers. Le montage du bureau AERONE Gamer Zero n’a rien d’extravagant. Il suffit de rester concentré. Le plateau est monté avec le socle et les pieds viennent s’y accrocher. La dernière phase est l’ajout des plastiques et des fils. Avec les prétrous, le socle est mieux vissé sur le dessous du plateau. Il en est de même pour les plastiques latéraux qui sont visés à côté. Les triangles sont utilisés pour rendre la structure plus solide. Le manuel d’instructions reste un bon allié pour éviter toute erreur de montage. Avec 2 personnes l’assemblage se fait plus vite. La taille du bureau Gamer Zero de Aerone est idéale pour installer deux écrans d’une taille moyenne. D’ailleurs, on en a réalisé un test, à retrouver ici.

Du papier peint personnalisé pour personnaliser son bureau

L’un des moyens pour personnaliser son bureau est l’usage des papiers peints avec des motifs uniques. Ils se distinguent par leurs formes classiques, des couleurs modernes et des dessins peints entièrement à la main. Comme par exemple : https://www.photowall.fr/papiers-peints-personnalises. Ces papiers peints aident à transformer tout bureau en un lieu de confort et de détente. Des designers ainsi que des illustrateurs ont réfléchi sur l’assemblage des motifs pour embellir l’intérieur des bureaux. Ces papiers peints personnalisés sont imprimés sur du matériau de haute qualité et sont sur mesure. Ils sont commercialisés dans un carton en harmonie avec les normes de protection de l’environnement. Les designers créatifs ont imaginé de superbes motifs et coloris. Ils inspirent tout au long de la journée au bureau.

Un chargeur sans fil de qualité

Il s’agit bien de SanDisk® Ixpand™ Wireless Charger 15W. Ce chargeur rapide est l’œuvre d’une grande marque réputée dénommée SanDisk®. Avec ce chargeur, on vit une expérience exceptionnelle au bureau. Il est livré avec un kit complet composé d’une prise d’alimentation de qualité et d’un câble USB Type-C. Dans sa boîte, on retrouve un câble USB Type-C™ et un adaptateur AC SanDisk® Qualcomm® Quick Charge™ 3.0. Ce chargeur a une surface antidérapante qui empêche le téléphone de glisser et de se casser. Sa base est murée d’une bordure souple en caoutchouc. Il est conçu pour une meilleure protection du téléphone. Ainsi, il vérifie la température, détecte les corps étrangers et émet une charge adaptative pour protéger la batterie. Il est très compatible avec toutes les coques de téléphone.

Des autres gadgets deco

Plusieurs gadgets peuvent être utilisés pour faire de son bureau un véritable cocon et un havre de paix. Le ventilateur brumisateur offre une petite brume et un bon coup d’air frais. Un chauffe tasse Star Wars personnalisé est le gadget idéal pour réchauffer son café qui a tendance à refroidir très vite. D’autres accessoires personnalisables tels que le pot à crayons, le bloc-notes, le presse papier, la corbeille et le stylo sont recommandés. Des boîtes de rangement, un joli pêle-mêle, des cordies, la tête de licorne et le coussin sont des gadgets personnalisables capables de rendre des collègues jaloux au service. Ou encore une tasse aux couleurs du Café Du Geek !