L’année passée a éprouvé le confort de chaque bureau. Comment être à l’aise tout en étant pratique, c’est le pari que souhaite atteindre beaucoup de fabricants. Certains y arrivent et d’autres se rajoutent une difficulté, plaire aux GAMERS par exemple. C’est ce qu’arrive en partie à faire AERONE avec le bureau gamer Zéro. La marque française propose des caractéristiques intéressantes pour un prix correct.

Aerone : Qui sont-ils ?

Aerone est avant tout un constructeur français ayant commencé récemment. Le télétravail étant au cœur des préoccupations, cette période est idéale pour proposer de tels produits.

L’idée d’Aerone nous est venue d’un constat simple : le gaming se démocratise aujourd’hui, et prend des formes différentes. Depuis quelques années, les gamers ne sont plus seulement dans leur salon, mais sont avant tout sur leurs ordinateurs : les streamers se multiplient, et leur public aussi. De plus en plus de gens passent beaucoup de temps devant leur ordinateur, que ce soit pour le travail ou les loisirs, et c’est à eux que nous nous adressons.

Le fait de passer plusieurs heures d’affilée par jour en position assise a des effets importants sur la santé et l’efficacité au quotidien : lorsque vous êtes assis trop longtemps, vos veines se dilatent et vos muscles s’abîment.

Le confort est important, et une chaise classique ne convient pas à une utilisation quotidienne pendant plusieurs heures. Pour répondre aux besoins de ceux qui se retrouvent dans cette description, nous avons mis au point Aerone : des chaises de bureau adaptées aussi bien pour les moments de loisir que pour le travail.

Nous avons pensé et designé ces chaises gaming pour vous, dans un marché français encore peu développé. Que ce soit pour les loisirs ou le travail, les chaises gamer Aerone vous permettront d’être à l’aise et de prendre soin de votre santé – le tout avec classe.

Gamer Zéro : Un bureau simple, mais qui accroche l’œil

Le bureau Gamer Zero est présenté comme la variante gaming d’un bureau classique. Une forme basique, mais agrémentée de plusieurs fonctionnalités qui en font un élément original.

Tout d’abord les caractéristiques de ce meuble un peu spécial.

Hauteur : 77,5 cm

: 77,5 cm Largeur : 113 cm

: 113 cm Profondeur : 61,5 cm

: 61,5 cm Matériaux : Pieds en alliage aluminium, structure en acier et plateau en fibre de polyester recouverte de fibre de carbone

: Pieds en alliage aluminium, structure en acier et plateau en fibre de polyester recouverte de fibre de carbone Lumières : Leds RGB latérale

: Leds RGB latérale Accessoires : Tapis de souris XXL, cache arrière, Stickers

: Tapis de souris XXL, cache arrière, Stickers Prix : 239 € en promotion (prix officiel 349 €)

Pour le montage rien d’extravagant, bien qu’un peu complexe. Monter le plateau avec le socle sur lequel viendront s’accrocher les pieds. La dernière étape étant bien sûr d’ajouter les plastiques et passer tous les fils.

Pour visser le socle au bon endroit des prétrous sont présents sur le dessous du plateau tout comme pour les plastiques latéraux, pas possible de visser à côté. Pour solidifier le tout, des triangles viennent fixer les pieds au socle, rien ne bouge à la suite de ça.

Le manuel d’instructions est également un très bon allié pour ne faire aucune erreur de montage.

Pour monter le bureau, deux personnes ne seront pas de trop, mais il est possible de le monter seul. Sous le plateau nous retrouverons deux crochets prévus pour accueillir deux casques ou encore des câbles.

Conclusion : Aerone Gamer Zero

Le Gamer Zero de chez Aerone n’est pas un bureau pour monsieur tout le monde. Les Leds ne plairaient pas à une personne souhaitant la sobriété au beau milieu d’une pièce. Malgré tout pour le gamer ou quelqu’un recherchant une touche de lumière c’est parfait. Pour sa taille, il pourra accueillir jusqu’à 2 écrans de taille moyenne.

J’ai été agréablement surpris des espaces pour faire passer ses fils ou encore du panier en plastique pour y mettre ses câbles ou une multiprise. Ce qu’il aurait pu manquer dans ce bureau serait un hub USB intégré.

Le tapis de souris fourni avec est de bonne qualité et complète bien le setup qui s’y logera si vous n’en avez pas déjà un.

Pour 239€ avec la promotion actuelle, le Gamer Zero est un excellent rapport qualité/prix. Ses composants en font un bureau sécurisant pour son matériel, qui ne menace pas de se casser ou faire tomber un écran à chaque instant.

Aerone Gamer Zero 239.00 7.5 Utilité des options 8.0/10

















Taille 7.0/10

















Matériaux 9.0/10

















Prix 6.0/10

















Points positifs Bon rapport qualité/prix

Plateau en fibre de carbone

Options ajoutées

Leds multicolores Points négatifs Leds multicolores (on aime ou pas)

Manque de ports USB Acheter