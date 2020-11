Publicité

En 2002, Mafia : The City of Lost Heaven s’est immédiatement imposé comme un classique grâce à sa narration cinématographique digne des plus grands films de gangsters. Sa ville des années 30, authentique et détaillée, et ses scènes d’actions intenses qui mettaient dans la peau d’un gangster pendant la prohibition on fait de ce jeu un top du moment. 18 ans plus tard, le remake débarque, baptisé Mafia Definitve Edition.

L’histoire

Première partie de la saga Mafia : années 30, Lost Heaven, Illinois. Mafia : Definitive Edition raconte l’histoire de Tommy Angelo, un chauffeur de taxi qui enchaîne les courses dans la ville américaine de Lost Heaven aux alentours de 1930. Une nuit, Tommy se retrouve mêlé malgré lui à la Mafia italienne. Elle lui fait miroiter une vie aux avantages bien trop attrayants pour être ignorés. C’est ainsi qu’il entre dans le monde impitoyable du crime organisé, effectuant des tâches pour l’organisation de Don Salieri qui est en guerre contre la redoutable famille Morello. Dans la peau de Tommy, vous devrez vous faire un nom dans le milieu criminel de Lost Heaven. Les apparences y sont souvent trompeuses, notamment en ce qui concerne vos amis et ennemis…

Mafia 2

Deuxième partie de la saga Mafia : années 40 et 50, Empire Bay, New York. Après avoir été blessé pendant la Seconde Guerre mondiale et être rentré à Empire Bay, l’immigrant sicilien Vito Scaletta découvre que son père s’est endetté auprès d’un usurier. Il a donc besoin de gagner beaucoup d’argent rapidement. Grâce à son meilleur ami Joe, criminel notoire, il va bientôt nouer des contacts avec la Mafia. Dans la peau de Vito, vous devrez faire vos preuves en commettant des crimes de plus en plus importants. Les récompenses et conséquences le sont tout autant. Cet opus comprend trois DLC : The betrayal of Jimmy / Jimmy’s vendetta / Joe’s adventures

Mafia 3

Troisième partie de la saga Mafia : 1968, New Bordeaux, Louisiane. Après avoir été trahi et laissé pour mort par la Mafia italienne, Lincoln Clay, ancien soldat de la guerre du Vietnam, a compris une chose : la famille, ce n’est pas les gens avec qui l’on naît, mais ceux pour lesquels on meurt. À présent, Lincoln fonde sa propre pègre dans le but de détruire l’empire de la famille Marcano. Cette dernière règne sur New Bordeaux. Le crime organisé va changer de visage en éliminant les anciens pontes de la manière que vous choisirez. À vous de choisir comment évoluer au cœur des trafics illégaux de New Bordeaux. Vos choix auront des conséquences tandis que la loyauté, ou la rancœur de vos trois lieutenants grandira à votre égard. Comme pour Mafia 2, cet opus comprend 3 DLC : Faster, baby ! / la hache de guerre / le signe des temps

Publicité

Un classique entièrement refait

Mafia Definitive Edition est fidèlement recréé à partir de zéro avec notamment un nouveau moteur de jeu. Également, l’histoire est redéveloppée, un nouveau gameplay est présent, et la bande-son est réenregistrée. Mafia revient donc en haute définition, en comprenant de superbes détails graphiques compatibles 4K et entièrement remastérisés. Beaucoup de soin est apporté aux cinématiques. Les visages sont retravaillés, les décors et les voitures également et de façon plus générale, les textures aussi.

























Vous pouvez voir ci-dessous une vidéo montrant l’énorme travail fait pour cette édition.

C’est donc une version complète, entièrement refaite, avec un scénario mis à jour et une nouvelle richesse de dialogues, que 2K nous apporte là. Ce n’est pas qu’une simple mise à jour. Mafia Definitive Edition est propre et soignée à tel point que le jeu est bien plus joli que beaucoup d’autres jeux sortis en 2020. Au niveau du gameplay, ce remake conserve la trame du jeu original, notamment lors des fusillades, sans que cela ne vienne pour autant gâcher le plaisir du jeu. La conduite des véhicules est revue et est agréable. La bande son est également remaniée et les dialogues sont excellents.

Conclusion

Pour ceux qui ont connu l’édition 2002, c’est le Mafia dont vous vous souvenez, en beaucoup mieux. Pour ceux qui ne l’ont pas connu, c’est un très bon jeu. L’ambiance et l’histoire sont fidèles à l’original, mais en mieux. Le gameplay est plus fluide et il est graphiquement très beau. La plongée dans l’univers de la pègre est captivante et l’on prend plaisir à découvrir ou à redécouvrir ce jeu. Mafia trilogy regroupe les trois titres Definitive Edition dans un seul pack. Les trois jeux sont également disponibles séparément.

Mafia Definitive Edition 42,90 € 8.8 Graphismes 8.5/10

















Bande son 9.0/10

















Jouabilité 8.5/10

















Durée de vie 9.0/10

















Points positifs Graphismes

Bande son remaniée

Ambiance du jeu Points négatifs Quelques lenteurs gestuelles

Semble à l'original Acheter sur Amazon