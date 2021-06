Tesla : la Model S Plaid+ vient d’être annulée

La Plaid+, modèle le plus performant et endurant des Tesla Model S, ne verra malheureusement pas le jour. La nouvelle vient d’être annoncée par Elon Musk lui-même via une publication sur son compte Twitter. Selon l’entrepreneur, les automobilistes n’auraient pas besoin d’avoir une voiture leur permettant de faire plus de 600 km sur une charge.

En début d’année, nous apprenions que Tesla lançait de nouvelles Model S. Trois déclinaisons étaient ainsi annoncées : Grande autonomie, Plaid et Plaid+. Rendu au mois de juin, Elon Musk a finalement décidé d’abandonner le modèle le plus puissant et endurant de cette gamme.

Tesla dit déjà adieu à la version Plaid+ de sa Model S

En janvier dernier, la Model S de Tesla profitait d’un joli ravalement de façade, que ce soit au niveau du design ou des performances. Nous apprenions ainsi l’arrivée d’un modèle des plus haut de gamme : la Plaid+ (139 990 euros). À travers cette version, la voiture électrique pouvait atteindre une vitesse de 320 km/h, un 0 à 100 km/h en seulement de 2,1 secondes, mais surtout une autonomie de 840 kilomètres. À titre de comparaison, la version Plaid offre uniquement 628 km d’autonomie pour un prix de 119 990 euros.

Dans un tweet publié dimanche, Elon Musk a annoncé la triste nouvelle : « La Plaid+ est annulé. Pas besoin, la Model S Plaid est simplement trop bonne ». Dans un entretien avec le média Electrek, le PDG de Tesla explique : « Ce que nous constatons, c’est qu’une fois que vous avez une autonomie supérieure à 600 km, une plus grande autonomie n’a pas vraiment d’importance. Il n’y a pratiquement aucun trajet de plus de 600 km où le conducteur n’a pas besoin de s’arrêter pour aller aux toilettes, manger, prendre un café, etc. de toute façon ». Et pourquoi ne pas s’arrêter dans un des futurs restaurant Tesla prévus aux abords des Superchargeurs ?

