Trottinette électrique : un modèle futuriste inspiré de Tesla voit le jour

Envie de naviguer dans les rues avec une trottinette électrique au design atypique et futuriste, Bo Mobility semble être la marque qu’il vous faut. La marque britannique vient en effet de dévoiler la Bo M, un modèle s’inspirant de Tesla et VanMoof au niveau du look, mais aussi du prix : 1995 livres (environ 2 385 euros). Le modèle sera disponible à partir du mois de juin 2023.

La trottinette électrique prend des allures de Tesla

Moult modèles de trottinettes électriques circulent désormais dans les villes, toutes arborant des allures assez similaires au premier regard. Cela pourrait cependant changer avec l’arrivée d’une version haut de gamme au design bien atypique : la Bo M, créée par Bo Mobility. Pour rappel, cette entreprise britannique a été fondée par des anciens de Williams F1 Advanced Engineering et Jaguar Land Rover en 2019.

Dès à présent précommandable, pour des livraisons débutant en juin 2023, la Bo M promet tout d’abord un châssis original nommé « Monocurve », « Monocourbe » en français. Ce dernier fait référence à la courbe parfaite entre le guidon et le dock de la trottinette électrique. Le design se veut ensuite très minimaliste, avec notamment deux couleurs prédominantes : le gris et le noir.

Oscar Morgan, PDG de Bo Mobility, explique d’ailleurs s’être inspiré de la célèbre marque de voitures électriques Tesla, mais aussi du fabricant de vélos électriques Van Moof. Il explique notamment que les deux entités ont « rendu leurs produits hautement désirables, plus sûrs et fonctionnels ».

Pour les caractéristiques techniques, nous apprenons que la Bo M dispose d’un moteur de 500 W lui permettant d’atteindre une vitesse maximale de 39 km/h. Avec un poids de 18 kilos, la trottinette électrique s’équipe de deux roues de 10 pouces pour s’adapter aux aspérités de la route, mais aussi un halo lumineux en tant que feu avant ainsi qu’un feu rouge à l’arrière.

L’engin disposé ensuite d’un système d’accroche rétractable est embarqué afin d’y déposer un sac ou tout autre objet durant un trajet. Mauvaise nouvelle cependant, elle n’est pas pliable. Côté autonomie, 50 kilomètres sont annoncés, pour une recharge de la batterie en 3 heures. À noter, des systèmes de sécurités sont de la partie : alarme, GPS, notifications…

Résistante à la pluie (certification IP65), la trottinette électrique Bo M est proposée à 1 995 livres, soit environ 2 385 euros ; ou à 69 livres par mois à travers un abonnement (environ 82 euros/mois).

