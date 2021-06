Tesla veut créer des restaurants aux abords des Superchargeurs

Les plans de l’entrepreneur Elon Musk pour ses Superchargeurs semblent avoir été dévoilés. Tesla vient en effet de déposer plusieurs marques en rapport avec des services de restauration rapide. L’objectif du constructeur serait ainsi de proposer des restaurants aux abords de ses bornes de recharges pour faire patienter les automobilistes.

Aux dernières nouvelles, nous apprenions que Tesla était encore numéro 1 du classement des ventes de voitures électriques en France. Selon le média Electrek, la firme américaine ne souhaiterait pas s’arrêter en si bon chemin et souhaiterait proposer des services de restaurations près des Superchargeurs.

Un petit service de restauration pendant que votre Tesla charge ? Pourquoi pas !

Dans un dépôt de marque de la part de Tesla, nous venons d’apprendre le fait suivant : « L’enregistrement de la marque Tesla est destiné à couvrir les catégories de services de restauration, de services de restauration éphémères, de services de restaurant en libre-service et des services de restauration à emporter ». Par la suite, nous apprenons que les marques déposées sont simplement le mot « Tesla » ou encore le logo « T » de l’entreprise ainsi que la calligraphie typique de la marque. Clairement, le constructeur automobile semble vouloir vous sustenter les voyageurs lors de leurs trajets, et plus précisément pendant leur « pause recharge ».

L’idée n’est cependant pas nouvelle. Elon Musk avait évoqué en 2018 le projet d’un restaurant drive-in aux abords d’un Superchargeur de Los Angeles. Lors de cette période, cela a surtout eu le don de tirer un sourire sur la bouche de nombreuses personnes. Après le succès rencontré depuis ses deux dernières années et le développement des Superchargeurs à travers le monde, le projet ne semble plus si anodin. En effet, les automobilistes ont toujours du temps à patienter pour charger leur Model S, E, X ou Y. Alors pourquoi ne pas le faire devant un bon burger ou autre repas ?

Il faudra maintenant patienter afin de savoir si Tesla souhaite rentabiliser le temps de charge de ses utilisateurs en offrant des services de restauration près des Superchargeurs.