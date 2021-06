AirTags : Apple annonce plus de confidentialité et une application Android

Les balises Bluetooth d’Apple continuent de faire parler d’elle. Après avoir été présentés lors d’une conférence en avril dernier, les AirTags profitent désormais d’une mise à jour permettant d’améliorer la confidentialité afin d’éviter les risques de cybersurveillance. De plus, nous venons d’apprendre qu’une application Android était en cours de préparation.

Après leur annonce par Apple, plusieurs informations sont régulièrement arrivées à propos des AirTags d’Apple. De ce fait, nous vous avions par exemple expliqué que les balises fonctionnaient avec Android, qu’un mode développeur était présent ou encore dévoilé s’ils étaient efficaces pour vos vélos ou animaux. Apple avait même précisé qu’il n’était pas possible d’espionner une personne grâce à ce dispositif. La firme de Cupertino semble désormais vouloir aller encore plus loin avec ce produit.

Malgré les précautions prises par Apple en termes de confidentialité, il ne semble pas que cela soit suffisant pour empêcher des personnes de surveiller des personnes. En effet, il peut s’avérer très facile de laisser tomber une balise dans une voiture ou un sac afin de suivre à la trace quelqu’un. Auparavant, le dispositif Bluetooth pouvait émettre un son trois jours après avoir été perdu. Dès maintenant, cette durée est raccourcie. De ce fait, les utilisateurs pourront programmer le temps de notification entre 8 et 24 heures. Il sera ainsi plus rapide d’avertir les personnes qu’un AirTag a furtivement été introduit dans leur sac, manteau, voiture… et donc de s’en débarrasser.

Seconde nouvelle intéressante, Apple réfléchirait à lancer une application Android Localiser. Pour rappel, les AirTags fonctionnent grâce au réseau « Find My » d’Apple. Ce dernier permet ainsi d’identifier les AirTags dans le cas où d’autres produits de la marque à la pomme sont à proximité (iPhone, iPad, Mac…). Cependant, s’il n’y a que des smartphones Android, aucune information ne sera envoyée afin de connaitre la localisation exacte d’un ou plusieurs AirTags. L’application Android permettrait ainsi d’ajouter les smartphones Android au réseau « Find My » et donc d’avoir plus de chance de localiser les balises Bluetooth.