Stadia ajoute Ubisoft+ à sa bibliothèque de jeux en France

Bonne nouvelle pour les joueurs, le service de cloud gaming de Google vient d’ajouter en bêta fermée Ubisoft+ en France. L’occasion est donc de mise afin de profiter de l’ensemble des jeux de l’éditeur sur Stadia aux quatre coins du monde, ou de votre salon. Neuf nouveaux titres du studio français font aussi leur entrée dans l’abonnement signé Ubisoft.

Malgré une annonce en grande pompe, Stadia ne semble pas avoir eu le succès escompté par Google. En effet, la firme a dernièrement fermé l’ensemble de ses studios de jeux vidéo. Cependant, cela n’empêche pas le géant du web d’ajouter une centaine de nouveaux jeux et d’en offrir quelques-uns à travers son offre Stadia Pro. Le chef marketing de la plateforme a d’ailleurs récemment souligné que Stadia « est en vie et se porte bien ». Un nouvel argument de taille vient d’arriver sur le service : Ubisoft+.

Les abonnés français à Stadia peuvent maintenant profiter d’Ubisoft+

En date du 3 juin 2021, Stadia a annoncé dans un billet de blog avoir étendu la bêta d’Ubisoft+ au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique et en Suisse. De ce fait, les internautes peuvent désormais s’abonner au service pour 14,99 euros afin de profiter de plusieurs jeux du studio français.

Les joueurs vont ainsi pouvoir jouer à des titres récents tels que Assasin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion ou encore Immortals Fenyx Rising. Les licences suivantes sont aussi disponibles : Scott Pilgrim vs The World, Uno, Monopoly Plus, The Division 2, Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising, Far Cry New Dawn, Far Cry 5, Assassin’s Cree Odyssey, Ghost Recon Wildlands, The Crew 2, Assassin’s Creed Origins, Watch Dogs 2, Assassin’s Creed Syndicate, Assassin’s Creed Unity et Watch Dogs.

De son côté, Google a annoncé que les neuf jeux suivants allaient bientôt être disponibles via l’abonnement Ubisoft+ sur Stadia : Assassin Creed III Remastered, Assassin’s Creed 4 : Black Flag, Assassin’s Creed Rogue, Far Cry 3 : Blood Dragon, Far Cry 4, Far Cry Primal, Rayman Legends, Child of Light et Rainbow Six Siege.