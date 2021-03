Watch Dogs Legion : le jeu est disponible gratuitement du 25 au 29 mars

Envie de jouer à un nouveau jeu sans dépenser un centime ? Sachez que l’aventure Watch Dogs Legion va très prochainement être disponible gratuitement sur PC et consoles. Ubisoft vient en effet d’annoncer un long week-end d’essai gratuit de sa dernière licence vidéoludique de hacking en tout genre du 25 au 29 mars 2021.

Les joueurs vont être gâtés en cette fin de mois de mars. Ubisoft vient d’annoncer la gratuité de son jeu Watch Dogs Legion du 25 au 29 mars 2021 sur les consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, mais aussi sur PC via l’Epic Games Stores et Ubisoft Connect.

Watch Dogs Legion est disponible gratuitement

Récemment, Activision annoncer une semaine de gratuité pour Call of Duty: Black Ops Cold War à l’occasion de la sortie de la Saison 2 du jeu. Ubisoft vient d’adopter une stratégie similaire avec Watch Dogs Legion. En effet, le jeu va être disponible gratuitement du 25 au 29 mars 2021 suite à l’arrivée tant attendue du mode Online le 9 mars dernier sur console.

Pré-téléchargeable sur consoles à partir de 17 heures et sur PC dès 19 heures aujourd’hui, la version d’essai du jeu permettra aux joueurs de profiter de quatre des huit arrondissements de la vielle de Londres et Lambeth. Au niveau de la campagne, il sera uniquement possible de se rendre jusqu’à la mission « Skye Larsen ». Le mode en ligne sera aussi accessible et permettra de profiter du premier mode de jeu dénommé « Tactical Op ». Ubisoft précise qu’il sera nécessaire d’une connexion internet afin de profiter de ce week-end d’essai.

Si vous êtes convaincu par cette première expérience Watch Dogs Legion, sachez que le jeu sera disponible jusqu’au 8 avril à -50% sur l’ensemble des plateformes. Bien évidemment, votre progression effectuée lors de l’essai gratuit (campagne + mode en ligne) sera automatiquement transférée.

Du nouveau pour les mois à venir

Dans le cas où Watch Dogs Legions n’a plus aucun secret pour vous, nous vous informons qu’Ubisoft a dévoilé la feuille de route de son jeu pour le mois d’avril, mai, juin et août. L’entreprise se concentrera ainsi sur une extension de l’histoire, de nouveaux personnages jouables et des modes de jeux en ligne supplémentaires.