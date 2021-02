Les 3 Jeux vidéo incontournables de la semaine, Immortals Fenyx Rising, Scott Pilgrim vs. The World, SpellForce 3 Fallen God

Publicité

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Immortals Fenyx Rising ouvre le bal avec des combats épiques et de l’exploration mythique. Scott Pilgrim vs. The World Complete Edition est un bonheur autant pour se défouler qu’apprécier le travail de grands du Pixel Art. Enfin, cultivons un peu nos neurones et notre esprit de conquête de trolls avec SpellForce 3 Fallen God.

Immortals Fenyx Rising

Dernier jeu Ubi Soft de l’année 2020, Immortals Fenyx Rising nous plonge dans l’ère de la Mythologie Grec. Vous incarnez Fenyx, qui découvre son frère pétrifié. Un mystérieux inconnu lui explique qu’il doit secourir les quatre dieux de l’Olympe prisonniers du titan Typhon. Pour cela, vous devrez explorer quatre zones, chacune représentant le Dieu que vous devez sauver.

Ici, l’exploration est le maître mot. Comme dans Zelda ou un Assassin’s Creed, vous aurez de nombreux escarpements, montagnes et pics à grimper et essentiel pour appréhender son environnement. Les phases de combats sont bien rendues, percutantes et dynamiques. Il y’a un peu de technique mais au final dès que l’on maîtrise l’art des contres, l’avancée sera beaucoup plus facile, voir trop…

Techniquement, les graphismes sont soignés, cohérents et recherchés. Plus que les cinématiques plutôt inégales. Comme si les équipes comptaient surtout sur l’humour, pas toujours réussi, et un beau panel de voix donc celle du doyen Astier.

Publicité

Immortal Fenyx Rising notre avis

Un bon petit jeu pour passer le temps. Il risque de ne pas rester dans les annales, mais ce n’est pas une raison pour ne pas en profiter. Il y’a beaucoup de bonnes idées, les amateurs d’explorations seront aux anges et il a un certain charme visuel.

PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et Switch

Produit disponible sur IMMORTALS FENYX RISING - Limited Edition - Version PS5 incluse

Voir l'offre 39,99 €

Scott Pilgrim vs. The World Complete Edition

En 2010 sortait l’excellent Scott Pilgrim vs. The World, un bon vieux Beat’em et un superbe hommage au comics éponyme. Il revient dans une Complete Edition, l’occasion pour ceux qui ne l’ont pas déjà saigné de le découvrir et pour les autres de l’achever dans son intégralité. Le titre reprend les graphismes Pixel Art, l’animation « d’époque » et une maîtrise autant au niveau de la technique que du gameplay.

Difficile de résister au charme visuel qu’il dégage et en plus il sait nous motiver. Le titre enchaîne les combats, mais intègre une bonne dose de RPG qui permet de retranscrire la progression des pouvoirs de nos héros, comme dans le Comics d’origine. Dans la liste des nouveautés, le jeu devient multijoueur jusque 4 en locale et même en ligne. Les héros jouables passent de 4 à 6 et enfin la BO d’origine fera vibrer les amateurs.

Scott Pilgrim vs. The World Complete Edition notre avis

Une Complete Edition qui vaut le détour. Un vibrant hommage aux jeux de bastons des années 80 et à un Comics qui a marqué l’histoire. Pas mal d’ajouts, des améliorations techniques comme la 4K qui permet d’apprécier encore plus le travail des artistes. À 14,99 euros, il serait dommage de se priver.

PC, Xbox One, PS4, PS5, Xbox One Series s/X et Switch

Produit disponible sur Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete | Xbox One – Code jeu à télécharger

Voir l'offre 14,99 €

SpellForce 3 Fallen God

SpellForce, ce nom évoque avant tout l’univers des jeux de rôle. Ici, nous sommes pourtant devant un DLC indépendants de Spell Force 3, qui lui est un jeu de stratégie. Il apporte de nouveaux contenus et surtout corrige les nombreux soucis techniques du jeu d’origine. Le joueur incarne Akrog Écraseur-d’Os, le chef du clan troll des Rôdeurs de Lune. Il part en quête de nouveaux dieux et pour cela va devoir explorer, combattre et se faire de nouveaux Alliés.

La partie RTS est très classique, construire votre base, monter votre armée et aller écraser l’ennemi. La présence de héros surpuissants fait une réelle différence sur le terrain et ouvre la porte de la seconde grande composante du titre, le jeu de rôle. SpellForce ne peut nier ses origines, nous avons des arbres de compétences complets qui permettent de vraiment personnaliser ses combattants principaux.

Publicité

Les dialogues ont beaucoup d’importance, vos réponses influent sur les interactions futures. Seul bémol, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de blabla. Cela n’est pas très gênant avec de sublimes cinématiques. Mais ici, c’est directement dans le jeu et coupe souvent notre élan. Techniquement, les graphismes sont soignés, mais ne sont pas non plus extraordinaires. Les choix de la direction artistique rattrapent cela avec goût.

SpellForce 3 Fallen God notre avis

Fallen God est un DLC indépendant, qui ne nécessite pas le jeu original, qui corrige tous les défauts pour que nous ne nous concentrions que sur le plaisir. Il apporte une quête principale d’une bonne quinzaine d’heures qui peut aussi se jouer en multi. Un bon RTS avec une bonne dose de RPG, dont le prix est très raisonnables 24,99 euros.

Sur PC sur steam