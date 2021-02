PS5 : mise à jour de février et records de ventes en 2020

En ce début février 2021, Sony a levé le voile autour de ses résultats financiers du troisième trimestre 2020 tout en déployant une nouvelle mise à jour pour sa PS5. Entre correction du software de sa nouvelle console et ventes records, découvrons ensemble les dernières informations autour de la section jeu vidéo de la firme nippone.

Riche de ruptures de stock incessantes, la PS5 de Sony a enregistré des résultats impressionnants en 2020. L’entreprise semble ainsi sur la bonne voie afin de battre tous les records. En ce 3 février, une nouvelle mise à jour de la console a aussi vu le jour.

Sony : des chiffres records pour 2020

Malgré les bouleversements de la crise sanitaire, PlayStation a réussi à enregistrer une année record avec sa nouvelle console PS5. En dévoilant ses résultats financiers du troisième trimestre 2020, la firme a déclaré avoir réalisé un chiffre d’affaires de 8,45 milliards de dollars pour sa section PlayStation, dont 0,767 milliard de dollars de bénéfices. Si on compare à la même période durant l’année 2019, le chiffre d’affaires de Sony a augmenté de 40%.

Sony PlayStation a aussi souligné une croissance de 50 % par rapport au second trimestre de 2020 concernant sa branche dédiée aux abonnements et à la vente en ligne. En à peine deux mois, Sony annonce d’ailleurs avoir vendu 4,5 millions de PS5 à travers le monde, soit un nombre équivalent aux ventes de PS4 en 2013 lors de sa sortie.

L’ensemble de ces chiffres sont donc très encourageants et annoncent une année fiscale 2020 de tous les records pour PlayStation.

PS5 : quoi de neuf avec la mise à jour de février 2021 ?

Un nouveau patch pour la PS5 a été aussi déployé en cette première semaine de février. Du nom de 20.02-02.50.00 et d’un poids de 860 Mo, cette nouvelle mise à jour d’ores et déjà disponible améliore tout d’abord les performances de la console. Sony précise en plus avoir corrigé le problème suivant : « la version PS4 d’un jeu était parfois installée depuis le disque de jeu PS4 même après mise à niveau de la version sur disque d’un jeu PS4 vers sa version PS5 ». Une bonne nouvelle pour les personnes souhaitant jouer à leurs jeux en version optimisée pour la dernière console de Sony. Aucun autre détail n’a été dévoilé quant à cette mise à jour de février 2021.

