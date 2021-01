PlayStation Plus : les jeux gratuits de février 2021 sur PS4 et PS5

Le premier mois de l’année se termine et Sony va bien évidemment continuer à vous tenir occupé. En effet, le mois de février 2021 arrive très bientôt. Cela signifie que de nouveaux jeux vont être disponibles gratuitement sur PS4 et PS5 grâce au PlayStation Plus.

L’abonnement PlayStation Plus est le service de prédilection afin de pouvoir jouer en ligne avec ses amis sur les consoles de Sony. Chaque mois, le constructeur offre en plus des jeux à ses abonnés.

Au programme pour ce mois de février 2021 : un jeu de course où vous devez exterminer les voitures adverses, une aventure où la réflexion et votre pinceau seront vos meilleures armes, et pour finir, vous incarnez une héroïne disposant de pouvoirs télékinétiques.

Quoi de neuf sur PS4 et PS5 avec le PlayStation Plus en février 2021 ?

Mois après mois, Sony continue d’offrir des jeux via son service PlayStation Plus. Découvrons ensemble les aventures auxquels vous allez pouvoir jouer gratuitement durant ce mois de février 2021.

Pour commencer, plongez-vous dans la célèbre licence Control développée par le studio Remedy Entertainment. Faisant partie de l’un des meilleurs jeux de ces dernières années, vous y incarnez Jesse Faden, une femme disposant de pouvoirs télékinétiques. Sans dévoiler l’intrigue, sachez simplement que ce jeu vidéo dispose d’un scénario très bien ficelé ainsi que de très beaux graphismes. Le jeu dispose d’ailleurs d’une version optimisée pour la PS5. À noter que tous les DLC seront aussi disponibles gratuitement grâce au PlayStation Plus.

Vous pourrez ensuite profiter gratuitement d’une toute nouvelle exclusivité pour PS5 : Destruction AllStars. Dans ce jeu de voiture, vous serez plongé dans une arène où votre objectif sera de détruire les voitures adverses.

Pour finir, vous pourrez profiter uniquement sur PS4 de Concrete Genie. Dans ce jeu, vous incarnerez Ash, un garçon pouvant donner vie à ses peintures grâce à un mystérieux pinceau magique. Grâce à la DualShock, vous pourrez ainsi redonner vie à la ville de Denska avec vos créations.

Qui dit fin du mois, dit derniers jours pour profiter des jeux gratuits du PlayStation Plus de janvier 2021. Si vous ne les connaissez pas, n’hésitez pas à feuilleter notre article dédié.