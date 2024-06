L’IA est en pleine évolution et chaque marque tente de repousser les limites. Aujourd’hui, c’est Apple qui a lancé son nouvel outil d’intelligence personnelle, Apple Intelligence.

Apple Intelligence : l’IA qui vous comprend

Apple Intelligence offre une intelligence utile et pertinente adaptée à chaque utilisateur. Cette technologie est intégrée à iOS 18, iPadOS 18, et macOS Sequoia. Elle utilise la puissance des serveurs en silicium d’Apple pour comprendre et créer un langage, agir à travers des applications et simplifier ainsi vos tâches quotidiennes.

L’une des avancées majeures réside dans le respect de la confidentialité des données. En effet, grâce à la technologie Privé Cloud Compute jetée par Apple, les capacités de calcul sont flexibles et peuvent passer d’un traitement sur l’appareil à des modèles basés sur des serveurs plus importants.

Outils de rédaction, notifications améliorées et bien plus

Les utilisateurs d’Apple Intelligence bénéficieront de nouvelles capacités de compréhension et de création du langage avec des outils de rédaction intégrés à travers tout le système. Ces outils aideront les utilisateurs à améliorer leurs écrits, qu’il s’agisse de notes de cours ou d’e-mails professionnels. De plus, prioritisation des e-mails et des notifications a été améliorée pour une meilleur gestion de celles-ci.

L’Intelligence d’Apple ne se limite pas au langage écrit. Les utilisateurs pourront également enregistrer, transcrire et résumer l’audio dans les applications de notes et de téléphone.

Divertissement et intégration accrue de Siri

Apple Intelligence ajoute une couche de fun à l’utilisation de votre téléphone avec Image Playground. Cet outil permet de créer rapidement des images amusantes. En outre, l’un des plus grands avantages de cette Intelligence est la capacité de Siri à être plus intégrée et utile. Siri est désormais capable de fournir une assistance sur l’appareil, de répondre à des milliers de questions et même de comprendre et d’agir sur le contenu d’autres applications.

Nouvelles normes pour la confidentialité en IA

Une nouvelle norme pour la confidentialité en intelligence artificielle est établie. Avec le Private Cloud Compute, les modèles qui nécessitent plus de puissance pour exécuter des demandes complexes sont traités sur des serveurs Apple silicon, tout en garantissant que les données ne sont ni retenues ni exposées.

En conclusion, Apple semble déterminé à repousser les limites de l’IA avec Apple Intelligence. Que vous l’utilisiez pour faciliter vos tâches quotidiennes, améliorer vos écrits ou simplement pour vous divertir, Apple semble vous avoir couvert. Il ne reste plus qu’à voir comment ces nouvelles fonctionnalités seront accueillies par les utilisateurs.

N’hésitez pas à partager cet article si vous l’avez trouvé intéressant ou à réagir avec vos attentes par rapport à cette nouvelle technologie d’Apple ! Plus de détails en anglais sur site d’Apple.