iOS 18 : Préparez-vous pour une expérience utilisateur inégalée ! WWDC24

Apple a secoué le monde technologique aujourd’hui avec l’annonce de son prochain logiciel phare, iOS 18. Doté d’une myriade d’améliorations notables et d’une dose d’ »intelligence » inédite, cette version est sur le point de transformer l’expérience utilisateur sur iPhone, iPad et Mac.

Nouveaux Niveaux de Personnalisation et Capacités dans iOS 18

Avec iOS 18, les utilisateurs d’iPhone pourront faire bien plus que de simples ajustements esthétiques. La possibilité d’organiser les applications et les widgets dans n’importe quel espace ouvert sur l’écran d’accueil est vraiment impressionnante. Les boutons de l’écran de verrouillage peuvent être personnalisés pour une accessibilité encore plus rapide tout en offrant un contrôle total sur l’apparence et le placement des icônes et des widgets.

Transformer l’expérience des photos

Photos, l’application de gestion de photos d’Apple, subit sa plus grande refonte depuis son lancement. La bibliothèque de photos est désormais organisée en une vue unifiée, avec de nouvelles collections qui facilitent l’accès à vos souvenirs favoris. Autoplays amène littéralement la bibliothèque à la vie en jouant automatiquement les photos lorsque vous la parcourez.

Rester connecté avec de nouvelles mises à jour des messages

Les Messages sous satellite, un apport majeur de l’iOS 18, rendent possible la communication même en l’absence de connexion cellulaire ou Wi-Fi. L’application Mail a également été améliorée pour simplifier la gestion de la boîte de réception grâce à une intelligence embarquée qui trie les e-mails en différentes catégories.

Faire place à Apple Intelligence dans iOS 18

iOS 18 introduit Apple Intelligence, le système d’intelligence personnelle qui offre des expériences puissantes et immédiatement utiles, tout en mettant toujours la vie privée au premier plan. Ce nouveau système combine la puissance des modèles génératifs avec le contexte personnel pour une intelligence remarquablement utile et pertinente.

En somme, iOS 18 s’annonce comme une mise à jour majeure offrant des niveaux de personnalisation inédits, une refonte massive de l’application Photos, et l’introduction d’Apple Intelligence qui va transformer l’expérience de l’utilisateur tout en respectant la vie privée. Nous attendons avec impatience le lancement d’iOS 18 prévu pour cet automne. Si vous êtes tout aussi excités, n’hésitez pas à partager vos pensées et vos attentes par rapport à cette nouvelle mise à jour ! Plus d’infos en anglais sur le site d’Apple.