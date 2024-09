TUTO – Apple Intelligence : Comment tester l’IA d’Apple depuis l’Europe ?

Apple a récemment élargi l’accès à son IA, Apple Intelligence, permettant aux utilisateurs européens de découvrir cette nouvelle technologie. Cette ouverture fait suite à la troisième bêta d’iOS 18.1 et d’iPadOS 18.1, marquant une avancée importante. Si vous êtes en Europe et que vous avez envie de tester l’IA d’Apple, voici comment procéder.

Vérifiez la compatibilité de votre appareil

Au préalable, il est crucial de vérifier si votre appareil est compatible avec les dernières mises à jour d’Apple. Pour utiliser Apple Intelligence, vous devez posséder un iPhone ou un iPad qui supporte iOS 18.1 ou iPadOS 18.1. Les modèles d’iPhone compatibles incluent les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, et iPhone 15 Pro Max. Sans oublier, les versions précédentes comme l’iPhone 14, 13, 12, et même l’iPhone 11. Les générations plus anciennes comme l’iPhone XS et l’iPhone XR sont également compatibles.

Du côté des iPad, les modèles compatibles sont l’iPad Pro à partir de 2018, l’iPad Air 2019, l’iPad mini 2019, et l’iPad 2019. Les utilisateurs de Mac devront posséder une machine avec une puce Apple Silicon ou T2 pour profiter des fonctionnalités d’Apple Intelligence. Vérifiez la compatibilité de votre appareil pour éviter toute déception.

Modifiez les réglages de votre appareil

Une fois que vous avez confirmé que votre appareil est compatible, vous pouvez procéder à quelques modifications de vos paramètres pour accéder à Apple Intelligence. Commencez par ajuster les paramètres de région et de langue.

Allez dans les Réglages, puis sous « Général », sélectionnez « Région » et choisissez les États-Unis. Ensuite, dans « Langue et région », sélectionnez « Anglais (États-Unis) » comme langue principale. Ces changements sont nécessaires pour que votre appareil puisse utiliser Apple Intelligence. En effet, certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu’en anglais pour le moment.

Selon certains utilisateurs, il n’est même plus nécessaire de modifier la région de l’appareil si vous possédez un Apple ID américain. Cela pourrait simplifier le processus pour certains utilisateurs. Toutefois, si vous rencontrez des difficultés, suivre ces étapes devrait vous permettre d’accéder à l’IA d’Apple sans problème. Assurez-vous également que vous avez un Apple ID américain pour profiter pleinement des fonctionnalités.

Profitez d’Apple Intelligence sur votre iPhone ou iPad

Une fois vos réglages ajustés, vous devriez pouvoir explorer Apple Intelligence sur votre appareil. La mise à jour d’iOS ou d’iPadOS devrait se faire automatiquement après avoir modifié les paramètres. Gardez à l’esprit que certaines fonctionnalités, comme les outils d’écriture et la synthèse vocale, ne sont disponibles qu’en anglais pour l’instant.

L’ouverture de l’IA d’Apple en Europe est un signe que les négociations entre Apple et les autorités européennes portent leurs fruits. La firme de Cupertino semble vouloir s’adapter aux exigences du marché européen, malgré des limitations persistantes. La disponibilité de cette technologie innovante dans notre région est un pas en avant vers une intégration plus globale.

Rejoignez le programme bêta et utilisez un VPN si nécessaire

Si vous n’avez pas encore accès à la bêta, rejoignez le programme de bêta-testeurs d’Apple en vous inscrivant sur leur site officiel. Téléchargez le profil bêta et installez la mise à jour sur votre appareil. N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant d’effectuer l’installation, car les versions bêta peuvent parfois contenir des bugs.

Pour ceux qui n’ont pas de compte Apple ID américain, l’utilisation d’un VPN pourrait être nécessaire. Certains utilisateurs en Europe ont trouvé qu’un VPN leur permettait de contourner les restrictions et d’accéder à Apple Intelligence en se connectant à un serveur américain. Cela peut être une solution temporaire en attendant que l’accès soit officiellement étendu à tous les utilisateurs européens.