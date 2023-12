L’iPhone 15 est-il le choix parfait pour les gamers ?

L’iPhone 15 est sorti depuis quelques mois désormais avec une promesse gaming enthousiasmante sur le papier. Néanmoins, il y a d’un côté le marketing de plusieurs millions de dollars et de l’autre la réalité du consommateur.

Ainsi, nous commencerons par l’aspect technique de l’appareil, puis l’intérêt au niveau des jeux auxquels vous pouvez jouer. Évidemment, cela donnera lieu à une comparaison inévitable avec les appareils Android. Les deux types d’appareils vont permettre de jouer à une multitude de jeux, dans un confort relatif comparé à une console ou un pc. Toutefois, il restera possible de jouer à des jeux multijoueurs, solo, indépendants ou bien des jeux casino.

Un téléphone à la pointe graphique ?

La grosse nouveauté mise en avant par Apple est évidemment la technologie Ray-Tracing qui permet de rendre les reflets en temps réel, comme ce que font les cartes graphiques pc actuelles chez Nvidia ou AMD. Associée à un écran Retina dernier cri, on pourrait penser que l’affichage des jeux sera donc optimal.

La page officielle d’Apple promet également une autonomie de 20 h pour l’iPhone 15 et 26 h pour l’iPhone 15 Pro. Il faut comprendre qu’il s’agit de la durée optimale en mode avion avec de nombreuses fonctionnalités désactivées. Il est donc impensable avec une utilisation normale d’avoir tant d’autonomie en jouant à un jeu qui va mobiliser l’appareil encore plus qu’une simple vidéo.

Les possibilités effectives de jeu comparées à Android

En prenant en compte le prix d’un iPhone 15, allant de 800 € jusqu’à la barre indécente des 1 600 €, il est difficile de recommander ce téléphone pour le gaming. Tout d’abord, vous allez jouer sur iOS, ce qui signifie que le choix des jeux sera limité à ce que la plateforme d’Apple publie. Il y a des titres, mais n’espérez pas jouer à Cyberpunk 2077 sur votre machine.

Pour un tel budget, vous pourriez investir dans un excellent pc et un Steam Deck qui commence à partir de 399 € et jouer non seulement à tous les jeux existants ou presque et le faire avec une prise en main confortable. Si vous tenez absolument à jouer sur un smartphone, il existe la gamme ROG d’Asus ou encore les téléphones Black Shark qui sont spécifiquement pensés pour le gaming. Ils possèdent une meilleure autonomie, un espace de stockage plus grand et un confort de jeu de qualité pour des prix bien plus raisonnables.

Il est aussi important de mentionner que sur un appareil Android, un joueur expérimenté peu, disons, “bidouiller” et jouer à tous les jeux qu’il désire grâce à l’émulation. L’iPhone brille donc par ses capacités techniques, mais s’avère limité par son écosystème logiciel, à moins d’avoir envie de payer ses jeux plus chers et d’avoir moins de choix.

L’iPhone n’est pas encore prêt pour le gaming

Finalement, rien ne vous empêche de choisir un iPhone, mais le côté gaming reste pour le moment accessoire. Ce smartphone brille par son écran, la qualité de sa caméra et le logiciel de traitement, mais ce n’est définitivement pas un moyen de jouer à des jeux. Le passage à des cables USB-C est une bonne nouvelle, mais s’accompagne des habituelles entourloupes de la marque vous incitant (très) fortement à payer pour un câble de la marque au risque de détruire votre appareil (ce qui est entièrement volontaire).

En termes de jeux, il n’y a que peu de choix sur l’App Store, à moins que vous souhaitiez jouer à la pléthore de jeux toujours en ligne, plein de pubs et de microtransactions ou un énième émulateur buggé d’un GTA PS2. Au final, ces composants dernier cri ne sont pas une véritable proposition de gaming, car il faut un catalogue de jeux derrière, nous sommes encore face à du pur marketing.