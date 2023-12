Pokémon UNITE : Miascarade et Métalosse rejoignent le jeu avec des événements festifs

Il y a une vague de fête qui semble inonder le monde de Pokémon UNITE ! The Pokémon Company International a préparé d’agréables surprises pour ses joueurs. Au programme ? Des événements festifs dans le jeu et l’arrivée de nouveaux Pokémon jouables. Et ça commence dès aujourd’hui ! Joie et enchantement seront au rendez-vous !

Miascarade se joint à la fête

Le Pokémon Magicien Miascarade fera son entrée fracassante sur l’Île d’Æos le 7 décembre 2023. Miascarade est le tout premier Pokémon de Paldea à rejoindre l’équipe de Pokémon UNITE. Avec son talent unique, Engrais, il est capable de disparaître dans des feuilles après que ses PV maximaux ont été réduits de moitié ou plus. Pendant ce temps, sa vitesse de déplacement et ses dégâts augmentent le rendant plus dangereux. Et ce n’est pas tout ! Miascarade a aussi la capacité de se soigner en infligeant des dégâts à des Pokémon adverses.

Les loyalistes de Pokémon peuvent obtenir le permis Unité de Miascarade du 7 décembre 2023 à 07:00 UTC au 9 janvier 2024 à 23:59 UTC en participant au défi des pétales de Miascarade, un évènement en jeu

Des batailles de boules de neige endiablées

Le festin des fêtes continue avec le retour de la populaire Bataille de boules de neige à Pergéliville dès le 7 décembre 2023 à 07:00 UTC et se terminant le 30 décembre 2023 à 23:59 UTC. Dans cette bataille spéciale, les Pokémon adverses mis K.O sont transformés en bonshommes de neige. Un Cadoizo mis K.O offre un cadeau contenant un objet de combat aléatoire à usage unique. De quoi pimenter la bataille !

Des cadeaux à foison

Et comme les cadeaux font partie intégrante de la saison des fêtes, le distributeur de cadeaux est de retour. En vous connectant entre le 7 décembre 2023 à 07:00 UTC et le 8 janvier 2024 à 23:59 UTC, vous recevrez 10 Festive Balls chaque jour, jusqu’à un maximum de 100 !

L’arrivée de Métalosse

Enfin, le 26 décembre 2023, Pokémon UNITE accueillera une nouvelle recrue, Métalosse. Restez à l’affût pour en savoir plus sur ce nouvel arrivant !

Pour les amateurs de Pokémon UNITE, la saison des fêtes promet d’être palpitante. Accédez aux liens pour en savoir plus et ne manquez pas ces activités festives !

À vos marques, prêts ? Combattez et célébrez pendant toute la durée des fêtes !