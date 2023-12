Jeux PlayStation Plus pour décembre : Tout ce qu’il faut savoir

Chers amateurs de jeux vidéo, préparez-vous pour une aventure formidable en décembre ! PlayStation a dévoilé le catalogue de jeux PlayStation Plus pour le mois de décembre, destiné aux abonnés Essential, Extra et Premium.

Lego 2K Drive, PowerWash Simulator et Sable vous attendent!

Les amateurs de vitesse et de constructions extraordinaires seront ravis avec Lego 2K Drive. Préparez-vous pour une tempête de sensations dans cet univers ouvert. Bricklandia, un lieu idéal pour des courses palpitantes, où vous pourrez battre vos adversaires pour remporter le Trophée Céleste!

Pour ceux qui cherchent à exprimer leur passion pour le nettoyage, PowerWash Simulator est fait pour vous. Faites disparaître la saleté avec votre nettoyeur à haute pression. C’est une expérience unique qui vous permet de monter votre propre entreprise de nettoyage tout en profitant des sons apaisants de l’eau.

Un voyage inoubliable avec Sable

Enfin, embarquez pour un voyage inoubliable avec Sable. Jouez le rôle de Sable dans son parcours initiatique, explorez les déserts immenses et les ruines monumentales tout en croisant d’autres nomades sur votre chemin.

Ces jeux seront disponibles dans votre bibliothèque du 5 décembre au 1er janvier. C’est une occasion en or pour découvrir de nouvelles expériences et partir à l’aventure dans des mondes fascinants.

Alors n’attendez plus, visitez le site PlayStation.com pour en savoir plus sur ces jeux incroyables et préparez-vous pour une fin d’année riche en émotions.

