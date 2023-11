Essai Ford Mustang Mach-E : La Révolution électrique rencontre l’héritage Mustang

La Ford Mustang Mach-E, une icône réinventée. Lorsque Ford a dévoilé sa vision du futur avec la Mustang Mach-E, un SUV 100% électrique, nombreux étaient les sceptiques. Mais depuis son apparition sur les routes en 2020, cette version électrique du pur-sang américain n’a cessé de surprendre et d’évoluer. Aujourd’hui, au volant du modèle 2023, nous découvrons une voiture qui non seulement porte fièrement le nom de Mustang, mais redéfinit également ce que peut être un SUV électrique. Avec ses multiples améliorations et mises à jour technologiques, la Mach-E n’est pas seulement une promesse d’avenir, mais une réalité performante et élégante qui mérite une exploration approfondie.

La Ford Mustang Mach-E : Un Lien Esthétique Fort Avec Ses Racines

Lorsque l’on évoque la Mustang, on pense immédiatement à un design audacieux et à une présence sur la route qui ne passe pas inaperçue. La Mustang Mach-E, en tant que digne héritière de ce nom illustre, ne déçoit pas. Ford a habilement réussi à transposer l’esprit et le style de la Mustang classique dans un format SUV électrique.

L’extérieur de la Mach-E fait un clin d’œil évident à son héritage. Avec des détails comme les emblématiques logos du cheval sauvage et une signature lumineuse distincte à l’arrière, le véhicule ne renie pas ses origines. La silhouette, bien que plus imposante que celle d’une Mustang traditionnelle, garde une allure de coupé grâce à une ligne de toit fuyante astucieusement soulignée par un jeu de couleurs contrastées. Pas de poignée de porte, elles s’ouvrent électriquement avec un bouton et une petite encoche design s’ajoute sur les portes avant.

Mais c’est dans l’équilibre entre tradition et innovation que la Mach-E brille vraiment. Elle conserve l’essence de la marque Mustang tout en se propulsant vers l’avenir avec un style qui lui est propre. Cette réinterprétation moderne réussit à capturer l’attention tout en restant fidèle à l’image iconique de la Mustang.

Quand Performance et Confort Se Rencontrent

Monter à bord de la Ford Mustang Mach-E, c’est découvrir une expérience de conduite qui unit habilement le passé et le futur. Cette voiture électrique, malgré son silence remarquable, conserve l’esprit vif et dynamique d’une Mustang. La réactivité de l’accélération et la tenue de route précise rappellent les qualités sportives de ses prédécesseurs à essence. Cependant, la Mach-E réinvente également l’expérience Mustang, offrant un confort plus orienté SUV avec une position de conduite surélevée, typique des véhicules de cette catégorie.

Il faut souligner que, bien que la Mach-E manque le ronronnement caractéristique d’une Mustang classique, elle compense largement avec une performance électrique robuste. La transition de la puissance traditionnelle à l’électrique se fait sans sacrifier l’excitation et le plaisir de conduire. En outre, la maniabilité et la réactivité offrent une sensation de contrôle et d’agilité, rendant chaque trajet aussi agréable qu’efficace.

Par contre un vrai problème (de parisien) est l’emplacement de la prise de recharge sur la voiture. A l’avant, à gauche avec le cache qui déborde vraiment. En soit, pas de soucis. Mais si vous êtes sur une petite place de parking de rue pour vous recharger, déjà vous dépassez de la place. Et en plus, le cable et cache dépassent aussi. Un coup à se le faire arracher…

L’Espace et le Luxe au Cœur du SUV Électrique

La Ford Mustang Mach-E est plus qu’un simple véhicule performant. Elle excelle également en termes de confort et d’espace. L’intérieur spacieux est une surprise agréable, surtout pour ceux qui s’attendent à la sportivité typique d’une Mustang. Les passagers arrière bénéficient d’une garde au toit généreuse et d’un espace pour les jambes confortable grâce à l’absence de tunnel de transmission et à un empattement impressionnant de près de 3 mètres. Au niveau du système sonore, rien n’est à redire. Dans la finition premium c’est livré avec du B&O, du bon son garanti.

Le design extérieur, tout en conservant une esthétique de SUV coupé, ne compromet pas l’espace intérieur. Cette approche équilibrée rend la Mach-E pratique pour une utilisation quotidienne sans sacrifier l’élégance. La possibilité d’ajouter un grand toit panoramique accentue davantage la sensation d’espace et de lumière, enrichissant l’expérience de voyage pour tous les occupants.

Côté rangement, la Mustang Mach-E propose un volume de coffre arrière suffisant pour les besoins quotidiens, avec un accès facile grâce à un hayon généreux. De plus, le « frunk » sous le capot avant offre un espace de chargement supplémentaire, prouvant que la Mach-E peut être à la fois un véhicule de loisir et un compagnon pratique pour les aventures du quotidien. Il est parfait pour y ranger objets de valeurs ou les cables de recharge. D’ailleurs, il est équipé d’un bouton d’ouverture intérieur. Une sorte d’anti-kidnaping, qui est certes très bien. Mais vu la taille du Frunk, je ne sais pas qui pourrait se retrouver dedans…

Innovation et Intuitivité au Cœur du Tableau de Bord

La Ford Mustang Mach-E ne se contente pas d’innover en termes de performance et de design ; elle excelle également dans son approche de la technologie et de la connectivité. Le tableau de bord est dominé par deux écrans, chacun jouant un rôle crucial dans l’expérience utilisateur. L’écran de 10,2 pouces, situé devant le conducteur, remplace les compteurs traditionnels et offre une lisibilité exemplaire, fournissant toutes les informations nécessaires de manière claire et concise.

Le véritable joyau, cependant, est la tablette centrale Full HD de 15,5 pouces qui héberge le système multimédia SYNC 4 de Ford. Ce système n’est pas seulement un point d’accès aux fonctionnalités du véhicule, mais aussi un hub de connectivité avancée. Il supporte Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi que FordPass Connect, offrant aux utilisateurs une multitude d’options pour rester connectés et contrôler divers aspects de leur véhicule.

Une vraie fonction qui devrait se retrouver de partout est la consommation détaillée par trajet. Bon, certes il manque cruellement un affichage instantané quelque part. Mais cet affichage permet de comprendre ce qui consomme. Votre conduite comme une acceleration trop forte, un freinage pas anticipé ou une vitesse moyenne élevée (autoroute à 130 par exemple). Ou bien des services tels que la clim, les accessoires (phares, audio, recharge téléphone) ou bien la temperature extérieur. Vous pouvez ainsi comprendre pourquoi sur le même trajet vous n’avez pas la même consommation !

Par exemple, je vous laisse devenir quelle photo est un melange de route et 2×2 voies, mélange village et départementale et le quel est l’autoroute :

Malgré ses nombreux avantages, le système SYNC 4 a ses limites, comme je l’ai souligné dans cette vidéo TikTok, qui offre un aperçu plus complet de l’expérience utilisateur :

La Ford Mustang Mach-E : Une Révolution Électrique avec une Âme de Mustang

La Ford Mustang Mach-E s’avance comme un symbole audacieux de l’avenir électrique, tout en rendant hommage à son héritage légendaire. Ce SUV électrique est bien plus qu’une simple réinterprétation moderne d’une icône. C’est une déclaration de la capacité de Ford à fusionner passé, présent et futur dans un seul véhicule. Avec son design qui évoque l’esprit des Mustangs classiques, une expérience de conduite dynamique et plaisante, et un intérieur spacieux et technologiquement avancé, la Mach-E crée un nouveau standard dans le segment des SUV électriques.

Loin de se limiter à une simple expérience de conduite, elle offre une combinaison attrayante de performance, de confort et d’innovation. La Mustang Mach-E prouve que l’électrification ne signifie pas la perte de caractère ou de plaisir de conduire, mais plutôt une nouvelle façon de concevoir ce que peut être un véhicule emblématique.

En conclusion, la Ford Mustang Mach-E est une réussite audacieuse qui marque un tournant pour Ford et pour l’industrie automobile dans son ensemble. Elle allie tradition et modernité, performance et durabilité, confort et technologie, établissant ainsi un nouvel idéal dans l’univers des voitures électriques.