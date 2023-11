Guide d’achat Noël 2023 : les meilleurs accessoires pour le gaming sur PC

Noël arrive à grands pas, et les idées-cadeaux peuvent manquer. Si parmi les personnes à qui vous souhaitez faire un ou plusieurs cadeaux, il y a un gamer, vous êtes au bon endroit ! Les accessoires pour PC sont légion, à tel point qu’il peut être compliqué de s’y retrouver. Quels accessoires pour le gaming offrir à Noël ? La réponse dans cette sélection

Image générée par Dall-E 3

Razer Blackwidow V4, une référence parmi les claviers gaming

Razer est très connu en tant qu’accessoiriste PC. On pense notamment aux souris, aux tapis de souris, aux casques, mais aussi aux claviers. Une référence est très connue parmi ces derniers : la gamme Blackwidow. L’un des derniers en date, c’est le Razer Blackwidow V4. Ce clavier proposé à 189.99 € tout de même est excellent sur tous les points. C’est un clavier mécanique, il sera donc fait pour du gaming, c’est certain. En l’utilisant sur de nombreux jeux, il s’avère diablement efficace. La frappe sur les touches se fait naturellement et sans accrocs.

Qui dit accessoire gamer pour PC, dit forcément RGB ! Et ici, on dispose de Razer Chroma RGB, le système de lumière de la marque. On peut ainsi personnaliser l’éclairage touche à touche, la zone de lumière n’est pas diffuse comme sur d’autres claviers. De plus, il est possible de synchroniser ce clavier avec d’autres périphériques RGB de la gamme. Cela s’avère pratique si vous souhaitez une uniformité au sein de votre écosystème PC.

Enfin, sur le clavier, on va retrouver une série de touches macros, pratiques pour assigner un comportement à une touche. Ce comportement peut être personnalisé sur le logiciel de Razer. Celui-ci est d’ailleurs très complet, et permet vraiment de profiter d’une expérience complète autour du clavier. Le petit plus pour compléter le tableau très bon de ce clavier ? En haut à droite de celui-ci, on retrouve un centre de contrôle média, permettant de mettre pause, couper le son, ou changer rapidement une musique.

Produit disponible sur Razer BlackWidow V4 - Clavier Gaming mécanique avec Razer Chroma RGB (Switches mécaniques Jaunes Razer, 6 Touches macros dédiées, Touches ABS à Double Injection) US-Layout | Noir

Voir l'offre 140,78 €

Nacon Pro Compact, l’accessoire gaming PC abordable

Un accessoire qui pourra satisfaire plus de mond eque juste les gamers PC, c’est cette manette Nacon Pro Compact, compatible Xbox et PC. Cette manette profite d’un tarif très abordable sous les 50 euros, de quoi la rendre accessible pour toutes les bourses. Elle propose un design proche de la manette xbox officielle, en plus d’un long câble de 3M. Ce design est tout de même un peu remanié, mais vous ne serez pas dépaysé en l’utilisant.

Comme son nom l’indique, elle se veut compacte, avec une prise en main très agréable pour les petites mains. De plus, cette compacité réduite permet d’accéder à toutes les touches beaucoup plus facilement. C’est bête à dire, mais sur de longues heures de gaming, cela se ressent. Il y a moins de fatigues musculaires liées à des mouvements de doigts plus amples et plus fréquents. Le confort est donc de la partie, bien que ce ne soit pas comparable à des manettes très haut de gamme non plus.

Un dernier point intéressant, c’est la réactivité des touches. On rappelle que l’on est sur du filaire, il ne faut ainsi pas se soucier d’un input lag liée à une connectivité sans-fil par exemple. Cette réactivité ne se ressent pas particulièrement, ce qui est en fait un bon signe. Concrètement, en jouant, vous n’aurez pas l’impression de voir un délai entre une frappe sur une touche ou un déplacement de joystick, et la réaction sur votre jeu-vidéo. En somme, pas de points négatifs majeurs, si l’on compare ça au prix faible de 50 euros de cette manette.

Produit disponible sur NACON Pro Compact Controller Noir USB Manette de Jeu Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X

Voir l'offre 44,90 €

Le Razer Seiren Mini, le micro idéal pour les petits setups

Dans le monde des microphones, on retrouve vraiment de tout. Certains microphones sont plug and play, d’autres nécessitent des appareils supplémentaires (cartes de son, amplificateur …). Ici, on se place sur le premier cas de figure. Pour un prix de 60 €, vous pourrez brancher le microphone en USB-A directement, et il fonctionnera. C’est peut-être un petit détail pour certains, mais cela peut éviter une surprise au déballage. De plus, ce petit microphone est accompagné d’un pied pour le poser sur le bureau, à côté de votre clavier par exemple.

On notera tout de même que le microphone dispose certes d’un pied, mais l’accroche utilisée est une accroche standardisée. Il est donc tout à fait possible de l’installer sur un pied externe disposant de la même accroche. C’est fort pratique si vous souhaitez simplement changer de microphone pour un budget réduit. Enfin, pour faire le tour du design, on notera aussi que le câble rattaché au microphone est détachable. Il n’est pas fusionné au design, de quoi le placer comme vous le souhaitez, c’est plus facile pour le câble management, et le remplacement de celui-ci en cas de panne.

Le choix d’un microphone se fait certes sur la formule proposée (design, ergonomie …), mais surtout sur la qualité sonore de celui-ci. En l’occurrence, il est excellent pour son prix. Il ne faut certainement pas à s’attendre à une qualité radio, en même temps ce n’est pas le but. Pour 60 €, vous aurez une qualité largement suffisante si vous souhaitez lancer un podcast, mais aussi juste pour jouer en vocal avec des amis.

Produit disponible sur Razer Seiren Mini - Microphone à condensateur USB pour Le Streaming (Compact avec directivité supercardioïde, Support inclinable, Amortisseur de Chocs intégré) Noir

Voir l'offre 34,77 €

L’accessoire gaming PC indispensable : la souris Corsair Nightsabre Wireless

C’est l’indispensable pour rejoindre un clavier et correctement utiliser un PC : une souris. Mais qu’est-ce qui est mieux qu’une souris ? Une souris sans-fil ! C’est ce que propose Corsair, avec sa Nightsabre en édition wireless. Cette souris sans-fil est absolument dédiée au gaming, son design le montre très bien. Elle se caractérise par un poids contenu, donc un placement vers les jeux de tir plutôt, bien qu’elle ne s’y limite pas. Cette souris peut être un excellent cadeau sous le sapin, pour un prix de 169.99 €.

Ce prix élevé s’explique par une qualité de finition élevée, mais aussi son aspect sans-fil. Cette technologie peut sembler non nécessaire pour beaucoup. Mais qui ne s’est jamais pris le câble de sa souris dans quelque chose, et lui a empêché de gagner une partie ? C’est un vrai atout, d’autant qu’ici, l’autonomie est de plusieurs jours consécutifs. En plus, la recharge se fait relativement rapidement, évitant que la souris soit en permanence branchée.