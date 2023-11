Promos UGREEN : Connectez et Chargez à Prix Mini ! (-40%)

Dans un monde où la technologie occupe une place centrale dans nos vies, la connectivité et la charge rapide sont devenues des nécessités incontournables. Que ce soit pour le travail, le divertissement ou la communication, des appareils performants et fiables sont essentiels. UGREEN, reconnu pour ses solutions innovantes, répond à ces besoins avec une série de promotions exceptionnelles. Des hubs USB polyvalents aux stations d’accueil complètes, en passant par des chargeurs ultra-rapides, ces offres limitées promettent de transformer votre expérience technologique sans peser sur votre budget.

UGREEN Revodok Hub USB C HDMI 4K 6 en 1 : Une solution compacte et puissante

Dans le monde connecté d’aujourd’hui, maximiser les ports de nos appareils est une nécessité. Le UGREEN Revodok Hub USB C HDMI 4K 6 en 1 s’impose comme une solution élégante à ce défi. Petit mais robuste, ce hub est équipé d’un port HDMI 4K, trois ports USB 3.0 offrant une vitesse de 5 Gbps, et deux lecteurs de cartes SD et Micro SD. Idéal pour les professionnels et les passionnés de technologie, il permet une duplication ou une extension d’affichage jusqu’à 4K@30Hz, rendant toute présentation ou session de streaming plus immersive.

Actuellement en promotion à seulement 22,49€ au lieu de 29,99€, ce hub représente une aubaine à ne pas manquer pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur espace de travail numérique. A retrouver directement sur le site Green.

UGREEN Revodok Pro 12 en 1 Docking Station : L’extension ultime pour votre espace de travail

Le UGREEN Revodok Pro 12 en 1 Docking Station est une véritable révolution pour les espaces de travail modernes. Avec ses 12 ports, incluant deux ports HDMI, un port DisplayPort, un port USB A 3.2, un port USB C 3.2, et plus encore, cette station d’accueil est conçue pour étendre considérablement les capacités de votre ordinateur. Que vous soyez sous Windows ou MacOS, elle répond à toutes les exigences, que ce soit pour la productivité ou le divertissement.

Saisissez cette offre incroyable à 259,99 € au lieu de 399,99 € (juste ici), et transformez votre bureau en un hub de connectivité ultra-efficace.

UGREEN Nexode Chargeur 30W USB C : La charge rapide réinventée

Le UGREEN Nexode Chargeur 30W USB C, doté de la technologie GaN II avancée, révolutionne la charge de vos appareils. Ce chargeur compact offre une puissance de 30W, capable de charger rapidement une large gamme d’appareils, de l’iPhone 14 Pro au Galaxy S21 Ultra. Il est conçu pour être non seulement rapide, mais aussi sûr, grâce à des protections intégrées contre les courts-circuits, surtensions, et autres risques.

Profitez maintenant de ce chargeur d’exception à seulement 17,99 € (juste ici), une économie de 40% par rapport à son prix habituel.

Ne manquez pas ces offres UGREEN exceptionnelles

En résumé, les promotions actuelles d’UGREEN offrent une opportunité unique de booster votre expérience technologique à moindre coût. Que vous optiez pour le UGREEN Revodok Hub USB C HDMI 4K 6 en 1, le UGREEN Revodok Pro 12 en 1 Docking Station, ou le UGREEN Nexode Chargeur 30W USB C, vous êtes assuré d’obtenir des produits de haute qualité à des prix défiant toute concurrence. N’attendez plus pour améliorer votre connectivité et votre efficacité de charge avec UGREEN.