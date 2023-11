Requiem Attack on Titan: Un hommage orchestral qui éblouit les fans du manga SNK

« Requiem Attack on Titan » fait vibrer le monde du manga ! Grissini Project, groupe de musiciens classiques passionnés par la musique à l’image. Ils offrent avec ce nouvel album orchestral un véritable hommage à la célèbre série « L’Attaque des Titans » (SNK). Une sortie événement pour tous les fans de cet animé iconique.

Un album hommage à succès mondial de la série « L’Attaque des Titans »

Après trois années d’attente, l’apogée du manga de Hajime Isayama a enfin été dévoilée. La conclusion de la « Final Season » de « Attack on Titan » a finalement été diffusée le 4 novembre 2023. Un événement marquant qui a inspiré l’ensemble musical Grissini Project.

Grissini Project, actuellement en tournée avec un spectacle axé sur les musiques des films de Miyazaki, sort son nouvel album intitulé « Requiem Attack on Titan ». Un album orchestré autour des titres phares de la série rendu public le 2 novembre grâce à une campagne de crowdfunding sur Kickstarter.

Un album enregistré dans la prestigieuse Philharmonie de Stockholm

Pour célébrer comme il se doit « SNK », Grissini Project a décidé de voir les choses en grand. L’album a été enregistré dans la mythique salle de concert Konserthuset à Stockholm. Lieu également connu pour accueillir la cérémonie du prix Nobel.

La production, ambitieuse, a rassemblé pas moins de 125 musiciens et choristes pour une suite symphonique dédiée à la musique de Hiroyuki Sawano et Linked Horizon pour « Shingeki no Kyojin », arrangée et orchestrée par Simon Nebout.

Des avantages exclusifs pour la communauté de fans

La campagne Kickstarter propose aux amateurs de la série d’acheter en avant-première le CD ou le vinyle de l’album tout en bénéficiant de récompenses exclusives. Jusqu’au 5 décembre, ces derniers pourront s’offrir divers objets collectors limités, des photos inédites des coulisses, ou encore voir leur nom apparaître à l’intérieur de l’album.

L’album « Requiem Attack on Titan » est bien plus qu’une simple compilation musicale, c’est un véritable hommage à l’un des mangas les plus appréciés de ces dernières années. Alors, prêts à plonger dans l’univers de « Attack on Titan » en musique ? N’hésitez pas à partager votre avis et à diffuser l’information autour de vous !