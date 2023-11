Présentation du OnePlus 12 en décembre

Pour les 10 ans de la marque, OnePlus organisera un événement le 4 décembre prochain en Chine. Le constructeur profitera de cette occasion pour dévoiler son OnePlus 12 ainsi que sa montre connectée OnePlus Watch 2.

OnePlus célèbre son 10ème anniversaire

La firme chinoise a annoncé la nouvelle sur le réseau social Weibo. Elle invite ses clients à assister à cette célébration programmée à 19 heures, heure de Pékin, soit midi en France. Après son lancement officiel en Chine et sa commercialisation exclusive sur place dans un premier temps, les autres pays du monde pourront accueillir le OnePlus 12 d’ici le premier trimestre 2024. Son prédécesseur, le OnePlus 11 5G, fût lancé en début 2023 en Europe. Seulement quelques semaines après son officialisation dans l’Empire du Milieu. Le prix de sa version de 128 Go de stockage était de 849 € à l’époque.

Cette célébration du 10ème anniversaire de la marque chinoise se fera en grande pompe. Ce sera également l’occasion pour ce constructeur de présenter sa deuxième montre connectée : la OnePlus Watch 2. Celle-ci succède à la première OnePlus Watch, déployée il y a deux ans et demi. Les détails de ce nouvel appareil n’ont pas encore fuité.

Un smartphone haut de gamme

Le nouvel OnePlus 12 exploitera le Snapdragon 8 Gen 3, le dernier-né de Qualcomm, couplé à 16 Go de RAM. Sa capacité de stockage interne serait d’au moins 256 Go. Son large écran de 6,7 pouces devrait afficher une résolution 2K, avec en prime la mention « ProXDR » et un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz ainsi qu’une luminosité maximale de 2 600 nits.

Il intégrera un triple capteur photo avec un grand-angle de 48Mpx, un ultra grand-angle de 48Mpx et un téléobjectif de 64 Mpx avec un zoom optique 3x, emmené par un module principal Sony de 50 mégapixels. Ce smartphone disposera également d’une batterie de 5 400 mAh qui supporte une vitesse charge filaire de 100 W et sans-fil de 50 W.