Qualcomm dévoile de nouvelles puces gaming

L’attention de Qualcomm semble actuellement se porter sur le segment des consoles de jeu portables. Comme la Nintendo Switch ou encore le Valve Steam Deck. En effet, l’entreprise américaine a annoncé trois nouveaux SoC pour les appareils de jeu portables. Cette annonce a été faite lors de la Gamescon de Cologne, en Allemagne.

Ces trois SoC feront partie de la gamme « Snapdragon G Series ». On y trouvera les SoC G1, G2 et G3x Gen2.

A quoi sont destinées les puces G1 et G2 de Qualcomm ?

D’après les informations d’Android Police, le G1 prend en charge les jeux en streaming sans décalage localement ou depuis le cloud. Cette puce devrait permettre dans les 10 heures de jeu sur Wi-Fi. Selon le directeur des jeux de Qualcomm, Mithun Chandrasekhar, les appareils dotés de la puce G1 couteront moins de 200 dollars, sans subvention de Verizon.

Pour ce qui est de la puce G2, elle serait destinée aux jeux mobiles et cloud. Plus encore, elle pourrait prendre en charge la 5G et le Wi-Fi 6/6E. D’ailleurs, le Snapdragon G2 Gen 1 devrait embarquer un processeur octa-core Kryo et un GPU Adreno A21 optimisé.

Les marques de consoles pourraient s’intéresser au G3x Gen 2

En ce qui concerne le G3x Gen2, ce serait le produit phare de cette nouvelle gamme de chipsets de Qualcomm. Apparemment, cette puce pourrait rivaliser contre les puces les plus puissantes du moment. Comme le SoC Aerith d’AMD qui alimente le Steam Deck. En effet, Qualcomm aurait augmenté les performances du processeur octa-core Kryo de 30%. Le tout en maintenant la consommation électrique entre 15 à 18 W.

Qualcomm se serait également inspiré des commentaires de la communauté sur le Razer Edge doté de la puce G3x Gen 1 pour équiper la Gen 2 d’un GPU Adreno A32 qui est deux fois plus performant. Cependant, malgré toutes ces performances, Qualcomm estime que ces spécifications ne suffisent pas encore à concurrencer les consoles de jeux leaders de l’industrie.

Selon Chandrasekhar, ces nouvelles puces pourraient augmenter la vitesse du nouveau SoC pour surpasser les rivaux, mais cela se ferait au prix de la durée de vie de la batterie de la console.