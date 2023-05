Steam Deck : une version avec un meilleur écran bientôt disponible

Le Steam Deck n’a pas fini d’évoluer, même sans l’aide de Valve. En effet, FX Technology vient d’annoncer le lancement d’un nouvel écran pour la console portable. La bonne nouvelle, c’est que cette dalle promet une définition 1200p (contre du 800p pour le modèle actuel), avec un système antireflet et une plus large palette de couleurs.

Le Steam Deck n’a pas le meilleur écran du marché. Outre le fait que la technologie OLED ne soit pas de la partie, la console portable profite d’un écran avec une définition 800p. Une belle amélioration est tout de même prévue pour la console portable grâce à un constructeur tiers : FX Technology.

L’entreprise a récemment annoncé sur les réseaux sociaux, et via son site web, l’arrivée d’une meilleure dalle pour le Steam Deck. Nommé « Deck HD », cet écran propose une définition de 1200p. Dans les détails, cette solution permettrait de profiter d’une résolution de 1920 × 1200 pixels, au lieu de 1280 × 800 pixels.

Mais ce n’est pas tout, la couverture sRGB passerait de 67 à 95 %, offrant ainsi une plus large palette de couleurs aux joueurs. En plus de cela, le verre utilisé serait antireflet. Pour rappel, seul le Steam Deck avec 512 Go de stockage (soit le modèle le plus cher, commercialisé à 679 euros) profite de cette technologie.

FX Technology ne compte cependant pas vendre la console portable avec son écran Deck HD déjà installé. Seule la dalle va être commercialisée durant l’été, au prix de 99 dollars. Les joueurs devront ainsi installer eux-mêmes ce nouvel écran sur leur Steam Deck. Pour le moment, une file d’attente est mise en place par l’entreprise pour les personnes intéressées par cet écran 1200p.

Pour les personnes s’inquiétant des performances de la console portable de Valve avec cet écran, sachez que ce changement de composant n’y change rien. Ainsi, le Steam Deck profitera toujours de la même puissance, mais avec un affichage bien meilleur. Cela est notamment dû au fait que la luminosité maximale reste à 400 nits et le taux de rafraichissement à 60 Hz.

