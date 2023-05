Asus dévoile la ROG Ally, une console portable à 799 euros pour concurrencer le Steam Deck

Asus vient de tenir une conférence autour de sa nouvelle console portable : la ROG Ally. L’occasion pour la marque taïwanaise de délivrer plus de détails autour de ce premier modèle, mais surtout son prix et sa date de sortie. Rendez-vous donc le 13 juin 2023 pour avoir entre les mains ce nouveau produit, disponible au prix de 799 euros.

À l’occasion d’un évènement de lancement, Asus a terminé de parler de la ROG Ally. Nous avons donc maintenant la fiche technique complète, le prix et la date de sortie de la console portable.

Reprenons donc tout ça. Pour commencer, ce nouveau produit embarque le processus AMD Ryzen Zen Z1 Extreme, la puce graphique RDN3, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Au niveau de l’affichage, l’Asus ROG Ally dispose d’un écran LCD de 7 pouces tactile avec une définition Full HD et un taux de rafraichissement de 120 Hz, avec technologie Freesyng Premium embarquée. Dans les détails, nous avons une luminosité de 500 nits, des contrastes de 1000:1, un verre de protection Corning Gorilla Glass Victure et un traitement anti-réflexion.

Parmi les autres informations à souligner concernant la fiche technique de l’Asus ROG Ally, nous pouvons souligner la présence de deux haut-parleurs situés face à l’utilisateur ; un poids de 608 grammes ; ou encore la configuration traditionnelle des manettes de consoles (2 joysticks, 4 boutons, croix directionnelle et 4 gâchettes). Le prix de lancement est de 799 euros, soit 120 euros plus chers que le Steam Deck avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. La date de sortie annoncée est fixée au 13 juin 2023 en France.

À noter, des bonus de précommandes sont de la partie pour l’Asus ROG Ally : des écouteurs ROG Cetra Blanc pour les 1 000 premiers acheteurs chez Fnac Darty ; une carte microSD 512 Go et une protection d’écran pour les 1 000 premières commandes chez Boulanger ; une sacoche pour 500 premiers chez Cdiscount ; et un pack avec sacoche et dock de charge à 859,98 euros (au lieu de 969,97 euros) pour les 100 premiers acheteurs sur l’eShop d’Asus) ou un pack avec ROG XG Mobile pour 1 599 euros (au lieu de 2 098 euros) dans la limite des stocks disponibles.