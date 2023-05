Motorola Razr 2023 : le design du prochain smartphone à clapet n’a plus aucun secret

Motorola s’apprête à taper fort en 2023 avec ses prochains modèles Razr. Nous avons d’ailleurs de plus en plus d’images autour du modèle le plus premium, supposément appelé Razr 40 Ultra. Aux dernières nouvelles, le leaker Evan Blass nous a partagé des images somme toute officielles de ce smartphone pliable. L’occasion de découvrir une nouvelle fois son imposant écran externe, qui devrait être le plus grand du marché pendant un bon moment.

Motorola prépare deux smartphones pliables Razr pour cette année : un premier avec un écran externe similaire au Galaxy Z Flip 4 et un autre avec une immense dalle externe. Concernant le design de ce deuxième modèle, il ne cesse de fuiter sur internet.

Le leaker Evan Blass (@evleaks) nous a d’ailleurs fait le plaisir de partager quatre visuels de chaque coloris prévu par Motorola. D’ailleurs, il semble que ces visuels soient bien des images officielles de la marque taïwanaise.

Nous redécouvrons ainsi le design tant attendu du supposé Motorola Razr 40 Ultra, qui a déjà fuité moult fois sur internet. Du côté de la face avant, nous retrouvons toujours un poinçon centré en haut de l’écran. Les coins semblent tout de même avoir gagné en rondeur, offrant ainsi plus d’élégance au smartphone pliable par rapport au Razr 2022.

Le plus intéressant reste tout de même la face arrière, qui promet de belles choses avec son imposant écran externe, enrobant d’ailleurs les capteurs photo et le flash LED. À noter, Motorola avait déjà souligné que cette dalle ferait 3,5 pouces. Elle aurait donc une diagonale un peu plus grande que chez Samsung avec son futur Galaxy Z Fold 5.

Pour rappel, les rumeurs mentionnent la fiche technique suivante pour le Motorola Razr 40 Ultra, attendu pour le mois de juillet 2023 : une puce Snapdragon 8+ Gen 1 couplée à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage au maximum ; une batterie de 3 640 mAh compatible avec la charge rapide ; un module photo avec capteur principal Sony IMX563 de 12 Mpx et un ultra grand-angle Hinix Hi1336 de 13 Mpx ; ou encore une caméra selfie OmniVision OV32B40 de 32 Mpx.

