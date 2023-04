Motorola Razr 2023 : de nouvelles images de son énorme écran, et des détails sur la partie personnalisation

Le Motorola Razr 2023 fait de nouveau parler de lui. De nouvelles images mettant en avant son très grand écran externe viennent en effet d’être dévoilées. Nous y découvrons aussi que la personnalisation sera au centre de cette nouvelle zone d’affichage.

L’édition 2023 du Motorola Razr n’en est pas à sa première fuite. En effet, cela fait maintenant de nombreux mois que nous savons que ce futur modèle pliable aura droit à un énorme écran externe. Des rendus montraient d’ailleurs que ce dernier engloberait les capteurs et le flash LED du module photo arrière.

En plus de cela, Motorola a récemment débuté le teasing de cet appareil, annonçant au passage un écran externe avec une diagonale de 3,5 pouces. Le leaker Evan Blass (@evleaks) est revenu sur ce Motorola Razr 2023 dans une nouvelle publication Twitter. Nous y découvrons des images de cette nouvelle surface, mais aussi de sa personnalisation.

Sans grande surprise, ces dernières nous montrent la grande surface offerte par l’écran externe du Motorola Razr 2023, allant même jusqu’à prendre place autour des capteurs. Outre une grosse horloge en son centre, l’écran de verrouillage de la dalle externe profite dans son coin inférieur gauche d’une zone affichant les notifications ou la date du jour et la météo.

Le plus intéressant se passe du côté de l’interface, étant donné que des captures d’écrans montrent les options de personnalisation de cette zone d’affichage. Nous voyons ainsi qu’il est possible de changer fond d’écran, thème, police, couleur, icône… Pour finir, les images montrent les deux coloris du châssis du Motorola Razr 2023 : noir et rouge foncé.

Dernière information à noter, Evan Blass a expliqué que ce nouveau smartphone pliable à clapet de Motorola prendrait le nom de « Razr 40 Ultra ». De précédentes rumeurs penchaient de leur côté plus sur la dénomination « Razr + ».

