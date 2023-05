Galaxy Z Flip 5 : de nouveaux détails sur son imposant écran externe

Et c’est reparti pour les rumeurs autour du Galaxy Z Flip 5. Alors que son design ne semble plus avoir aucun secret, son nouvel écran externe peut encore se préciser un peu avant son lancement. Le leaker Ice Universe vient d’ailleurs de partager quelques détails à son sujet, notamment au niveau de sa taille, sa définition et sa densité de pixels.

La fin du mois d’avril 2023 a été rythmée par des informations autour du Galaxy Z Flip 5. Aux dernières nouvelles, l’informateur Evan Blass nous a partagé des rendus 3D de ce futur modèle pliable. Nous y voyons ainsi son original écran externe, prenant la forme d’un dossier. Bonne nouvelle, des détails viennent de tomber à son sujet.

Dans une récente publication, le leaker Ice Universe dévoile ainsi que ce dernier embarquera un écran profitant d’une diagonale de 3,4 pouces. À titre de comparaison, le Galaxy Z Flip 4 offrant une dalle de seulement 1,9 pouce.

Avec cette nouvelle taille, Samsung dépasserait les 3,26 pouces du Oppo Find N2 Flip, mais resterait derrière le futur modèle Razr de Motorola. L’informateur nous offre tout de même plus de détails à son sujet. Nous apprenons ainsi que l’écran du Galaxy Z Flip 5 aurait droit à une définition de 720 x 748 pixels et une densité de 305 pixels par pouce.

Pour nous faire encore plus languir, le leaker Max Jambor a déclaré dans un tweet que Samsung déploierait de nouvelles fonctionnalités et widgets via cette nouvelle zone d’affichage inhérente au Galaxy Z Flip 5. Nous n’avons cependant pas droit à plus de détails à ce sujet.

À titre d’information, ce nouveau smartphone pliable à clapet est attendu pour la fin du mois de juillet 2023 d’après plusieurs rapports, soit une période de lancement plus précoce que pour les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4.

Samsung Galaxy Z Flip5 external screen 720x748p 3.4”,305ppi pic.twitter.com/Gh8juw4Bmi — Ice universe (@UniverseIce) May 4, 2023

