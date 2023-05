Galaxy Z Fold 5 : voici les dernières images du prochain smartphone pliable Samsung

Alors que le marché des smartphones pliables est de plus en plus concurrentiel, Samsung conserve son leadership. D’ailleurs, le Galaxy Z Fold 5 est à nouveau au centre des rumeurs. Le leaker OnLeaks nous dévoile ainsi des rendus de ce prochain modèle au format livre. Comme prévu, peu de changements sont de la partie, à l’exception de la charnière en forme de goutte d’eau apportant plus de finesse.

En fin de semaine dernière, nous avons eu droit à des rendus 3D du Galaxy Z Flip 5, avec son étonnant écran externe en forme de dossier ; mais aussi des images du Galaxy Z Fold 5.

Concernant ce dernier modèle, c’est le leaker OnLeaks qui a pris le temps de partager le design de ce modèle en partenariat avec le site SmartPrix. Nous retrouvons ainsi un Galaxy Z Fold 5 se rapprochant fortement du Galaxy Z Fold 4, et sans réel changement au premier coup d’oeil.

En effet, le smartphone pliable arbore le même module photo arrière, englobant les trois capteurs dans un bloc vertical. Concernant le châssis du Galaxy Z Fold 5, il semble tout autant identique à la génération précédente, avec toujours ses bords incurvés. Le ratio d’écran ne semble aussi pas avoir évolué, offrant ainsi des dalles somme toute avec la même diagonale que sur le Galaxy Z Fold 4.

Un changement intéressant ressort tout de même de ces nouveaux rendu : un gain en finesse. En effet, ce modèle semble bien plus fin que la génération actuelle. Nous devrions avoir ici une épaisseur de 13,5 mm plié, contre 15,8 mm sur le modèle actuel. Tout cela est dû à l’introduction de la nouvelle charnière en forme de goutte d’eau, permettant ainsi de supprimer l’espace lorsque le Galaxy Z Fold 5 est plié (et offrant au passage une résistance à la poussière).

