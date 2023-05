Galaxy Z Flip 5 : un design incroyable pour le prochain pliable à clapet de Samsung

Il n’y a jamais assez de détails autour des prochains smartphones pliables et haut de gamme de Samsung. De nouveaux rendus 3D du Galaxy Z Flip 5 viennent d’ailleurs de tomber. Nous y découvrons notamment son principal changement : un écran externe au format « dossier », beaucoup plus grand que la génération précédente.

Ce dimanche, le leaker Evan Blass (@evleak) a partagé en collaboration avec le site Media Peanut de nouvelles images du Galaxy Z Flip 5. L’occasion pour nous de voir chaque courbe de ce futur modèle pliable à clapet de chez Samsung.

Avec cette génération, la firme sud-coréenne arrive avec un changement de taille pour l’écran externe de cette gamme. Face à des diagonales de plus en plus grandes pour cette surface chez la concurrence, Samsung opterait ainsi pour un écran de 3,4 pouces (contre 1,9 pouce sur le Galaxy Z Flip 4).

Les utilisateurs pourraient ainsi profiter d’une zone d’affichage plus agréable (que ce soit pour les notifications ou les widgets), et de fonctionnalités supplémentaires (ouverture d’applications, clavier virtuel…).

Avec une surface largement plus étendue que la génération précédente, le Galaxy Z Flip 5 aurait aussi droit à un format original pour sa dalle externe. Comme confirmé par un précédent rapport, ce futur modèle pliable à clapet s’agrémenterait d’un écran ressemblant à un dossier. Il serait ainsi un peu plus long du côté du coin inférieur droit, et un peu moins au-dessus des deux capteurs photo et du flash LED.

Le rapport mentionne ensuite un écran pliable interne de la même taille que le Galaxy Z Flip 4 : 6,7 pouces. Pour finir, nous apprenons que ce nouveau modèle à clapet mesurerait environ 165 x 71,8 x 6,7 mm lorsqu’il est déplié, contre 165,2 x 71,9 x 6,9 mm. Nous aurions ainsi un Galaxy Z Flip 5 un peu plus fin, surement grâce à la nouvelle charnière en forme de goutte d’eau.

Pour rappel, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5 sont attendus pour la fin du mois de juillet 2023.