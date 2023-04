Gus, le Chat-GPT d’Invoxia qui vous aide pour la santé de votre chien !

Après la sortie du Smart Dog Collar, un collier connecté qui permet de mesurer la santé cardiaque de son chien en temps réel. Le fabricant français Invoxia présente un tout nouveau chatbot inspiré de ChatGPT baptisé Gus.

En utilisant l’API Chat-GPT Invoxia met à disposition un chatbot pour lever vos interrogations sur le premier collier biométrique connecté pour chien. Pour répondre à vos questions, il s’appuie sur la littérature du collier. Mais aussi, il recherche des informations sur une base de données des questions fréquemment posées. Les informations sont mises à jour régulièrement pour offrir des réponses toujours plus pertinentes.

« Chat-GPT est un événement dans le domaine des technologies. En utilisant cette intelligence artificielle et en la nourrissant de contenus validés par notre comité scientifique et nos experts, nous proposons un bot qui peut parler naturellement du Smart Dog Collar, aider ses utilisateurs à mieux le comprendre et satisfaire la curiosité du public. Chez Invoxia, nous sommes convaincus que notre chatbot contribuera à améliorer significativement la qualité de service que nous offrons à nos clients », déclare Amélie Caudron, Directrice générale d’Invoxia.

Donc, Gus est le compagnon idéal pour les propriétaires de chiens souhaitant mieux comprendre le fonctionnement du Smart Dog Collar. Grâce à l’IA intégrée, ce chatbot peut répondre à toutes les questions sur le fonctionnement du Smart Dog Collar. Il peut aussi servir d’assistant SAV pour résoudre les éventuels problèmes rencontrés par les utilisateurs. Peut-être bientôt avec la possibilité d’y intégrer des images.

